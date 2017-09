Sitsi 28 süstlavahetuspunkt alustab sel nädalal tööd

Põhja-Tallinnas Sitsi 28 alustab käesoleval nädalal tööd kahjude vähendamise keskus, kliente hakatakse vastu võtma alates kolmapäevast.

Esialgu hakatakse keskuses vahetama süstlaid, hiljem lisandub ka narkomaanidele ja nende lähedastele mõeldud nõustamisteenus.

Avamisperioodil on keskus lahti esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 11-13, alates 16. oktoobrist esmaspäevast reedeni samadel kellaaegadel. Teenust osutab MTÜ Convictus. Keskuses on lahtiolekuaegadel kohal kaks töötajat, kes lahtioleku välisel ajal vahetavad süstlaid väljatööna Pelguranna, Madala, Kari, Sitsi, Niidi, Sõle ning Kopli tänavatel ja jälgivad olukorda keskuse ümbruskonnas.

Tervise Arengu Instituudi direktori Annika Veimeri sõnul vajab Põhja-Tallinn, eeskätt Kopli ja Sõle piirkond ja selle keskmesse jääv Sitsi asum kahjude vähendamise keskust, kuna just siin liigub väga palju narkomaane.

"Sellised keskused on oluline lüli HIVi, C-hepatiidi ja teiste vere teel levivate nakkushaiguste leviku piiramisel, sealhulgas sõltlaste populatsioonist välja. Samuti jagatakse keskuses üledooside puhul elupäästvat ravimit naloksooni," ütles Veimer. "Kahjude vähendamise keskus aitab piirkonnas turvalisust tõsta, kuna keskuste kaudu saavad uimastisõltlased abi ja neid on võimalik suunata erinevatele raviteenustele, näiteks metadooni asendusravi ning pikaajaline ravi- ja rehabilitatsiooniteenus."

TAI mõistab kohalike elanike muret turvalisuse pärast. Seepärast on esimestel kuudel keskuse avatud olemise ajal kohal mehitatud valve, samuti paigaldatakse uued turvakaamerad ning keskuse töötajad koristavad maast süstlaid.

Loe veel

TAI kaalus kahjude vähendamise keskusele ruume otsides piirkonnas 12 erinevat aadressi. Sobivaks osutus neist kolm, kuid vaid ühe puhul oli omanik ka nõus rendilepingut sõlmima. "Loomulikult eelistaksin, et oleks võimalus avada keskus hoones, mis ei ole elumaja, kuid paraku hetkel piirkonnas alternatiivid puuduvad. Oleme korduvalt küsinud alternatiive Põhja-Tallinna linnaosavalitsuselt, kuid paraku on kõnelused jäänud tulemuseta. Kui leidub teine sobiv ruum piirkonnas, oleme valmis kaaluma keskuse kolimist. Seni on aga oluline teenust pakkuda, inimesed vajavad seda," lisas Veimer.

Tallinnas töötab lisaks Sitsi 28 avatavale keskusele kaks keskust kesklinnas, millest ühes vahetatakse ka süstlaid. Lisaks vahetatakse süstlaid väljatöö käigus. Kokku on Eestis 12 kahjude vähendamise keskust.

Eestis on hinnanguliselt 9 000 – 10 000 narkootikume süstivat inimest, nendest ca 6 000 elab Tallinnas. Iga kolme päeva tagant sureb Eestis üks inimene narkootikumide üledoosi tagajärjel, mis on peamiselt seotud uute fentanüüli analoogide "turule" jõudmisega. Eestit iseloomustab Euroopa Liidu kõrgeim narkootikumide süstimise levimus ning kõrgeim narkootikumide üledoosidest tingitud surmade arv 100 000 elaniku kohta.

Tänavu 15. septembri seisuga on Eestis uusi HIV-i nakatunuid registreeritud 171 isikut. Samuti on suurenenud narkootikumide üledoosist põhjustatud surmade arv. Kui mullu suri esimese viie kuu jooksul üledoosi tõttu 39 inimest, siis tänavu on samal perioodil on surmasid juba 54.