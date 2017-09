Sitsi 28 korteriühistu pöördub süstlavahetuspunkti asjus kohtusse

Põhja-Tallinnas asuv korteriühistu Sitsi 28 võttis eilsel üldkoosolekul vastu otsuse pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse. Antud kortermajas plaanitakse avada süstlavahetuspunkt, elanikud peavad aga asukohta ebasobivaks.

Põhja-Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid pöördub riigikontrolli poole palvega kontrollida, kas tervise arengu instituut on kasutanud Sitsi 28 süstlavahetuspunkti avamisel maksumaksja raha mõistlikult. Tänaseks on nimelt meedia teatel kulunud kümneid tuhandeid eurosid, samal ajal kui teenust elanikele ei osutata.

Kaljulaidi sõnul toetab linnaosa elanikke kohtusse pöördumisel. "Linn on seisukohal, et kahjude vähendamise keskused on väga vajalikud, kuid need ei sobi elumajadesse. Samuti on selge, et süstlavahetus ei ole mingi kaubandustegevus, nagu ministeeriumist väidetakse ning selline tegevus ei vasta mingil juhul antud ruumide kasutusotstarbele. Põhja-Tallinna valitsus toetab korteriühistu otsust kohtu poole pöörduda, et peatada Sotsiaalministeeriumi ja TAI ebaseaduslik tegevus Sitsi tänava elumajas. Osutame kohalikele elanikele igakülgset abi," kinnitas Põhja-Tallinna vanem Raimond Kaljulaid.

Riigikontrolli poole pöördumise ajendasid tõenäoliselt ebamõistlikud kulud, mida riik on teinud. Ajakirjanduses ilmunud materjalidest saab välja lugeda, et TAI tasub OÜ-le Tranquillitas 76 m2 eest üüri 2 000 eurot kuus, millele lisandub käibemaks ja kommunaal- ning hoolduskulud. Lisaks üürile lisandub üürnikule käesoleva aasta lõpuni kohustus maksta üürileandjale igakuiselt 2 460 eurot tehtud remonti eest, kokku 17 220 eurot.

Käesolevaks ajahetkeks on riigiasutus maksnud üürileandjale nende ruumide eest juba 20 000 eurot, seejuures eesmärgipärast tegevust seal veel ei toimu. Võrdlusena olgu öeldud, et Erika tänaval tegutsenud süstlavahetuspunkti ja nõustamiskeskuse üüri kogusumma oli 120,77 eurot kuus ligi kaks korda suurema pinna eest.

Tuginedes eelmainitud asjaoludele, palus Põhja-Tallinna valitsus Riigikontrollil välja selgitada, kas avaliku sektori vahendeid kasutatakse seaduslikult, mõistlikult ning tulemuslikult ja kas üüratut hinda maksev üürileping vastab säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe kriteeriumitele, millest riik peab kulutusi tehes lähtuma.

“Nüüd on selge, miks minister Ossinovski ja tema alluvad sedavõrd südikalt oma plaani eest sõdivad ning meie vastu advokaate ja suhtekorraldajaid palkavad. Kui lõpuks siiski ei õnnestu selle plaaniga lõpuni minna ja riik peab ikkagi nõustuma linna ettepanekuga leida parem lahendus, tekib ka küsimus, kes vastutab selle eest, et kümneid tuhaneid eurosid riigi raha on lihtsalt aknast välja visatud. Loomulikult vastutavad TAI juht ja seda valdkonda kureeriv asekantsler ning minister. Sellepärast ei kutsugi minister asjatundmatuid ja saamatuid ametnikke korrale ega võta midagi ette. Ma soovitan ajakirjanikel nõuda ministeeriumilt välja üürileping, usun, et see on väga huvitav lugemine,” ütles Kaljulaid.