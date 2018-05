Sisseränne viis Eesti rahvaarvu jälle kasvule

Eesti rahvaarv oli kõige madalam 2015. aastal, kui see oli 1,313 miljonit. Järgneva kolme aasta jooksul on rahvaarv kasvanud kuue tuhande inimese võrra.

Eestisse sisserändajatest ligi pooled olid Eesti kodakondsusega isikud, teistest enam tuli Venemaa, Ukraina, Soome ja Läti kodanikke. Lahkujatest moodustasid Eesti kodanikud kaks kolmandikku, ülejäänutest oli enam Venemaa, Soome ja määratlemata kodakondsusega isikuid. Rändesaldo põhjal kasvas kõige enam Ukraina ja Läti (vastavalt 744 ja 683 võrra) kodanike arv. Eesti kodanike rändesaldo on aastate jooksul kasvanud, kuid 2017. aastal oli saldo esimest korda positiivne. Osa rändesaldo kasvust tuli Statistikaameti püsielanike määramise reeglistiku ehk residentsuse indeksi metoodika täiendustest, mis võimaldasid täpsemalt arvestada sisserännet, sealhulgas parandas see varasematel aastatel toimunud sisserännet. Eesti kodanike rändesaldo oleks kasvanud ka ilma selle metoodilise muudatuseta, kuid oleks jäänud negatiivseks.

2017. aastal sündis 13 784 ja suri 15 543 inimest. Sündide arv oli varasema aastaga võrreldes mõnesaja võrra väiksem ning väiksem oli ka sünnitatud laste arv naise kohta – 2016. aastal oli see 1,60 ja 2017. aastal 1,59. Ema keskmine vanus lapse sünnil oli 30,4 eluaastat. Kõige enam sünnitavad 25–34-aastased naised, ent rahvastikus on see vanuserühm vähenemas, kuna sellesse ikka on jõudmas 1990ndate väikesed sünnipõlvkonnad. Surmade arv on viimased kümme aastat olnud suhteliselt stabiilne.