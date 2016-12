Siseturvalisus saab palgaraha juurde, tõusevad ka PPA juhtide palgad

Tulevast aastast on siseturvalisuse valdkonnas loota palgatõusu. Seda, milliste töötajate palgad täpselt kui palju tõusevad, otsustavad asutuste juhid. Tõusevad ka PPA juhtide palgad.

2017. aastal saab siseturvalisuse valitsemisala riigieelarvest palgatõusuks veidi üle 3,6 miljoni euro, mis moodustab 3% siseturvalisuse eriteenistujate palgafondist. Kokku on siseturvalisuse valdkonna tööjõukulud tuleval aastal ligi 172,4 miljonit eurot.

„Kolmeprotsendine palgafondi tõus ei tähenda seda, et kõigi eriteenistujate palk tõuseb täpselt 3%,“ rääkis siseminister Andres Anvelt. „Valitsemisala juhid jagasid palgaraha asutuste vahel ära ühiste otsuste põhjal. Iga asutus saab täiendava raha suunata sinna, kus see kõige paremini nende püstitatud eesmärkide täitmisele kaasa aitab.“

Seda, milliste töötajate palgad täpselt kui palju tõusevad, otsustavad asutuste juhid.

PPA - 2,34 miljonit eurot

Kõige rohkem lisaraha läheb politseinike palgatõusuks – 2,34 miljonit, mis moodustab 65% palgatõusuks minevast rahast. PPA-s on plaanis palgaraha suunata jälitusvõimekuse ja kiirreageerimisvõime suurendamiseks. Näiteks värvatakse juurde küberkuritegude uurijaid, samuti tõuseb kriminaaluurimisega seotud töötajate palk. Ida-Virumaal töötavate ametnike regioonitasu tõuseb 250 eurolt 300 euroni. Uuel aastal tõusevad üle mitme aasta ka PPA juhtide palgad, mis jäävad praegu teiste asutuste samaväärsete juhtide palkadele alla.

Päästeamet - 800 000 eurot

Päästeamet saab lisaraha ligi 800 000 eurot, see moodustab 22% palgatõusu rahast. Palgatõus puudutab 28% päästeameti teenistujatest ja see on oluline eeskätt ametikohtadel, kus on kas kõrge vastutus või töö- ja palgaturu tingimustest tulenevad värbamisraskused. Valdavalt tõuseb kõrgema taseme kutsekvalifikatsioonidele vastavate päästjate, komandopealike, demineerijate ja Tallinna päästekomandode teenistujate palk.

Lisaks tõusevad osade töötajate palgad häirekeskuses ja siseministeeriumi infotehnoloogia teenistuses (SMIT), kes pakuvad teiste siseturvalisuse töötajate tegevusteks hädavajalikke teenuseid. Kuna siseministeeriumi haldusalas on süsteem korraldatud nii, et häirekeskus ja SMIT pakuvad teenuseid kogu haldusalale, otsustasid juhid ühiselt, et ka nende asutuste töötajate motiveerimine on siseturvalisuse tagamiseks oluline.

Häirekeskus - 202 000 eurot

Häirekeskus saab töötajate palgatõusuks veidi üle 202 000 euro, selle eest on kavas tõsta valvevahetuse juhtide, logistikute, päästekorraldajate ja meedikute palka, mis on praegu turu keskmisest oluliselt maha jäänud. SMIT saab palgatõusuks üle 218 000 euro, selle eest on plaanis tõsta IKT-kompetentsiga töötajate palku, mis olid 2016. aastal turu keskmisest 12% väiksemad. Sisekaitseakadeemiale eraldati palgatõusuks 40 000 eurot, selle abil korrigeerib akadeemia teenistujate palku ning asutab akadeemilistele töötajatele mõeldud teadustöö grandi.