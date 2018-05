Siseminister palub suure tuleohu tõttu looduses väga ettevaatlik olla

Siseminister Andres Anvelt paneb inimestele südamele, et ilus soe ilm on tekitanud metsades väga suure tuleohu, mistõttu tuleks väga ettevaatlik olla, sest põleng võib tekkida ka kõige tühisemast asjast.

"Praegu lõõmab Kuusalu vallas Pala keskpolügonil mitmendat päeva tulekahju, mis on tänaseks levinud juba 50 hektarile maastikule. Toila vallas Konju külas põleb turvas, Narva metskonnas kustutavad päästjad hetkel veel ühel hektaril põlevat maastikku ning lisaks likvideerisid päästjad viimasel ööpäeval Rapla vallas maastikupõlengu, mis ohustas metsa," märkis siseminister. "Ühtekokku on möödunud 24 tunni jooksul olnud Eestis 12 väljakutset maastiku- ja metsapõlengule."

Siseminister rõhutas, et praegu võib põleng süttida väiksemastki asjast. Lahtise tule tegemine looduses on keelatud ja isegi RMK lõkkeplatsidel tasuks lõkke tegemisest võimalusel hoiduda. "Loodusesse võib ikka minna, aga tuleb mõelda läbi, et ehk jätta auto või ATV metsast kaugemale või liikuda sootuks kondimootoriga. Võtta näiteks kuum teevesi hoopis termosega kaasa ja grillimise asemel meisterdada ühiselt küpsetamist mittevajavaid roogasid," sõnas Anvelt.

Möödunud ööpäeval oli päästeteenistusel ühtekokku 32 väljakutset tulekahjule, mille põhjustas hoonest väljas tehtud lõke. Ilmateenistuse prognoosi kohaselt jätkub kuum ja kuiv ilm vähemalt teisipäevani.