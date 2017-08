Siseminister kinnitab SMITi uueks juhiks Ragner Paevere

Siseminister Andres Anvelt kinnitab siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) uueks juhiks Ragner Paevere, kes töötab praegu SMITi platvormiteenuste osakonna juhina ning kuulub ka asutuse juhtkonda. Paevere asub uude ametisse tuleva nädala alguses, 28. augustil.

„Ragner Paeverel, kes osutus 28 kandidaadist tugevaimaks, on sihikindel ja pikaajaline kogemus IT-valdkonna juhtimisel. SMITi uue juhina on tema ülesanne tagada, et siseturvalisuse valdkonna IT-arendused oleksid läbimõeldud, valmiksid kiiresti ning teeksid klientide elu lihtsamaks ja elanike elu turvalisemaks,“ sõnas siseminister Anvelt.

Paeverel on ettevõtluskõrgkoolis Mainor omandatud ettevõtluse ja ärijuhtimise alane kõrgharidus. IT-valdkonnas on tal kogemust üle 15 aasta, millest enam kui 10 on ta töötanud juhtivatel ametikohtadel. Enne SMITiga liitumist 2016. aasta kevadel töötas ta pikalt Telias. Paevere aitab siseturvalisust edendada ka vabal ajal, kuuludes vabatahtliku päästeseltsi ridadesse ja Neeme rannavalveseltsi juhatusse.

„SMITi uue juhina pean esmalt oluliseks juba alustatu lõpule viia. Pikemas perspektiivis saab võtmesõnaks olema innovaatiline mõtteviis. Kuidas olla parem partner haldusala asutustele ja tagada seeläbi kindel riik? Annan endast parima, et muuta Eesti veel turvalisemaks ja seeläbi paremaks kohaks, kus elada,“ kommenteeris oma uut rolli Ragner Paevere.

Siseminister Andres Anvelti sõnul on SMITi senise juhi Merle Küngase vedamisel saanud SMITist asutus, mis on oma eesmärgile keskendumise ja säästlikkusega võrreldav erasektoriga. Küngas tõi koos oma meeskonnaga edukalt SMITi alla rahvastikuregistri ning tänavu kolivad kõik SMITi teenused uude tänapäevasesse andmekeskusse, mille valmimine on olnud Merle Küngase ning tema tiimi suur eesmärk ja töövõit.

SMIT pakub siseturvalisusega seotud infosüsteemide haldust ja arendust häirekeskusele, päästeametile, politsei- ja piirivalveametile, sisekaitseakadeemiale ja siseministeeriumile. SMIT pakub oma klientidele ka raadio- ja kõnesidet. Inimesed puutuvad SMITi infosüsteemidega märkamatult kokku näiteks siis, kui politseinik tänaval kiirust mõõdab, kui on vaja helistada hädaabinumbril 112, piiri ületades või isikut tõendavaid dokumente tellides.