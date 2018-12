Siseminister Katri Raik ühiskonnas tekkinud vägivallapelust: poliitikud ja teised võimukandjad ei saa karta oma inimesi

Siseminister Katri Raik leiab, et viimase nädala jooksul tekkinud vägivalda sallivale õhkkonnale vaatamata on Eestis jätkuvalt turvaline.

Füüsilised rünnakud ja ähvardused ei piirdu vaid poliitikutega. Tänases Eesti Päevalehe laupäevaväljaandes LP kirjeldab rahvakirjanik Andrus Kivirähk, kuidas marurahvuslikult meelestatud mees talle Tallinnas Müürivahe tänaval peksa lubas anda.

Teisipäeval loopisid kaks eesti keelt kõnelevat meest Tallinnas elavat eestlasega abielus olevat ameeriklannat, kes telefonis inglise keelt rääkis. Mehed andsid mõista, et rünnak toimus naise välismaise päritolu tõttu.

Delfi küsis siseminister Katri Raigi arvamust praeguse asjade seisu osas.

Raik märkis, et kõigele vaatamata on Eesti praegu siiski turvaline paik. "Eestis on turvaline kõigile meie inimestele," ütles ta. "Oluline on ennast mitte hirmutada lasta," leidis Raik.

Eestis on siiani ministrid ja poliitikud peale presideni käinud ringi ilma ihukaitsjatetea, sest seni poliitiliselt motiveeritud rünnakuid toimund pole. Kas riik peaks mingis osas toimunud sündmuste ja sellest tekkinud õhkkonna tõttu poliitlisite ametite ja asutuste julgeolekumeetmed üle vaatama?

Siseminister Raik seda siiski vajalikuks ei pea. "Poliitikud ja teised võimukandjad ei saa karta oma inimesi," oli Raigi seisukoht. Ka ise ütleb ta end turvaliselt tundvat.