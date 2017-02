Siseminister esitab häirekeskuse peadirektori ametikohale Kätlin Alvela

Siseminister Andres Anvelt teeb valitsusele ettepaneku kinnitada häirekeskuse peadirektoriks Kätlin Alvela, kes töötab praegu politsei- ja piirivalveameti (PPA) ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhina.

„Kätlin Alvela on ennast viimase 12 aasta jooksul politsei- ja piirivalveametis tõestanud ambitsioonika ja õiglase kolleegi ja juhina. Häirekeskuse kõige olulisem roll on tagada kiire abi igale kriitilisele abivajajale. Usun, et Kätlin on tippjuht, kelle kätte saab usaldada inimeste abipalved ja nendele reageerimise korraldamise,“ sõnas Andres Anvelt.

Kätlin Alvela on omandanud sotsiaaltöö korralduse alase kõrghariduse Tartu Ülikoolis ja magistrikraadi riigiteadustes Tallinna Ülikoolis. Alates 2004. aasta novembrist on ta töötanud erinevatel ametikohtadel PPA Lääne prefektuuris, viimased kaks aastat PPA arendusosakonna ennetuse ja süüteomenetluse büroo juhina. Kätlin Alvela on sündinud 1976. aastal Pärnus ja tal on kolm last.

Alvela sõnul on häirekeskuse peadirektori ametikoht tema jaoks võimalus isiklikult areneda ning jätkata südamelähedases valdkonnas turvalisema Eesti loomist. „Häirekeskuse töö on turvatunde esimene ja sageli kõige kriitilisem lüli. Helistaja on hädas ning kõne vastuvõtja oskustest ja inimlikkusest sõltub, kas abivajaja murest saadakse aru ning kas abi jõuab kiiresti. Annan oma parima, et Eesti inimesed usaldaksid Häirekeskust ka edaspidi ning selle asutuse töötajad tunneksid end inimesi aidates hästi,“ ütles ta.

Häirekeskusel tuleb jätkata ka hädaabinumbri 112 propageerimist ning tagada asutustevaheline hea ja kvaliteetne koostöö kõigi väljakutsete lahendamisel. „Janek Laev on ühele hädaabinumbrile üleminekul teinud tunnustamist väärivat tööd, täna on oluline leida lahendused nii kriisiinfotelefoni kasutuselevõtmisele kui ka kohest reageerimist mittenõudvate kõnede teenindamisele või inimeste nõustamisele. Viimasel juhul on eriti oluline tagada hea koostöö kohalike omavalitsustega,“ lisas minister.

Häirekeskuse peadirektori nimetab siseministri ettepanekul viieks aastaks ametisse valitsus, kuulates ära riigikogu õiguskomisjoni arvamuse. Häirekeskuse senine peadirektor Janek Laev astus ametisse 1. märtsil 2012 ning tema ametiaeg lõppeb 28. veebruaril 2017. Uue peadirektori leidmiseks viis riigikantselei juures tegutsev avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjon läbi konkursi.

Siseministeeriumi haldusalas olevas häirekeskuses võetakse vastu kõik hädaabikõned Eestis kehtival ühel hädaabinumbril 112 ning saadetakse välja kiirabi, päästjad ja politsei. Häirekeskuse töösaalides töötavad päästekorraldajad, kes selgitavad kõne põhjal abivajaduse, õnnetuse asukoha ja saadavad välja kiirabi ja päästjad ning politseikorrapidajad, kes saadavad sündmuskohale politseipatrullid. Eestis on üks üleriigiline Häirekeskus nelja piirkondliku keskusega: Põhja keskus Tallinnas, Lõuna keskus Tartus, Ida keskus Jõhvis ning Lääne keskus Pärnus.