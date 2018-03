Siseminister Anvelt: päästja keeleoskusest võib sõltuda elu. Me kulutasime keeleõppele üle 70 000 euro

Ida-Virumaal vallandati 12 tuletõrjujat keeleoskuse puudumise tõttu. Siseminister Andres Anvelti sõnul on eesti keele oskus kohustus ja sellest võivad sõltuda inimelud.

"Päästja eesti keele oskus on seadusest tulenev kohustus, kuid eelkõige on keeleoskus eluline vajadus, kuna sellest võib sõltuda ligimese elu, keda päästjad on kutsutud kaitsma. Ei tule kõne allagi, et päästesündmusel ei saa päästja kannatanutest aru või ei mõista keelt. Samuti on iseenesest arusaadav, et kogu meie sisejulgeolekuvaldkonna koostöö toimub ju eesti keeles. Keelenõudmistes ei tule mitte mingeid järeleandmisi. Küll toetame igasugust keeleõpet ja neid võimalusi on erinevaid. Tähtis on soov ja tahtmine. Sisekaitseakadeemias on võimalik päästjaks õppijatel võtta valikainena juurde vene keel ja kutsehariduses ka eesti keel. Samuti on pakkunud keeleõpet tööandja," selgitas Anvelt.

Tema sõnul pakuti Ida-Virumaa päästjatele kaheksa aasta jooksul 22 keelekursust rohkem kui 70 000 euro ulatuses, mille läbis kokku 326 päästeteenistujat. Vaid 13 päästjat ei suutnud eesti keelt omandada, millest järeldub, et enamus, kellel soov ja tahtmine oli, said sellega hakkama.

"Oleme kulutanud kümneid tuhandeid eurosid keeleõppele ja me kindlasti jätkame keeleõppevõimaluste pakkumist, sest nagu öeldud, võib sellest sõltuda kellegi elu. Lähiaastatel avatakse Narvas sisekaitseakadeemia kolledž, rajatakse eesti keele maja ning lähiajal läheb töösse kodanikuleping, kus lisaks tasuta keeleõppele saab võtta tasustatud õppepuhkust," ütles Anvelt.

Minister kinnitab, et nelja komando kokku 12 päästja vallandamine päästeteenust mitte kuidagi ei halvenda, nii et elanikud võivad seepärast mureta olla. Kui valvevahetusest peaks keegi puudu jääma, tuuakse mujalt komandost päästja valvesse või kutsutakse päästja puhkepäeval välja. Nende töö saab tasustatud.

"Tasub mainida, et Ida-Viru päästjad saavad enamikust Eestist ka kõrgemat regioonitasu. Selles ei ole midagi erakordset. Uued päästjad peaksid tööle saama poole aasta jooksul ja töö selle nimel juba käib."

