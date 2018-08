Siseminister Anvelt märatsevatest noortejõukudest: paraku aitab mõndasid noori ainult ühiskonnast isoleerimine

Tänane Eesti Päevalehe avalugu käsitles Harjumaal ja Tallinnas levivat probleemi, milleks on noortejõugud. Nimelt on süüdimatud teismelised viimasel ajal silma paistnud nii röövimiste kui ka jõhkrate kallaletungidega, sageli suurema põhjuseta.

Siseminister Andres Anvelt ütles Delfile, et politsei on probleemile aina suuremat tähelepanu pööranud. „Problemaatilistele noortele pannakse aina enam ressurssi,” ütles minister. Anvelti sõnul on suurem osa kampade põhituumikutest juba vahistatud ja eeluurimise all. „Paraku on mõndade noorte puhul ainsaks variandiks isoleerimine, sest suuremalt jaolt koosnevad noortekambad jooksikutest, kes on väga mõjutatavad ja neid me peame kaitsma,” selgitas Anvelt.

„Politsei teeb koostööd ka kohalike omavalitsuste ja lastevanematega. Niisamuti kasutavad ametivõimud nii varjatud kui ka mittevarjatud meetmeid, et noortega tegeleda,” lausus Anvelt ja lisas, et esimesed tulemused on juba silmaga nähtavad.

Anvelti sõnul saab palju ära teha ka lapsevanem ise. „Kõige olulisem on kasvueas noorukile pöörata tähelepanu ja aega, asja võti on rääkimises,” kordas ta. Anvelt näeb, et kui politsei, kohalik omavalitsus ja lapsevanemad teevad koostööd, siis võib töö viia sihile. „See aga kehtib noorukite puhul, keda on veel võimalik aidata. Olgem ausad, mõne puhul on ainus variant ühiskonnast isoleerimine.”