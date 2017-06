Siseminister Anvelt arutas Maltal USA asesiseministriga ühiseid muresid

Maltal toimunud Euroopa Liidu ja USA sise- ja justiitsministrite kohtumisel said kokku ka USA asesiseminister Elaine Duke ja Eesti siseminister Andres Anvelt.

Eesti tänas USA-d senise hea koostöö eest koos sooviga seda jätkata ning aega viitmata võetigi arutleda kahe riigi ühiseid probleeme, teatas siseministeerium.

Üks selliseid koostöö kohti on piirivalve ja -haldamine, kus siseministrid arutasid, kuidas ja mida edasi teha, sest kahel riigil on palju kogemusi ja praktikaid jagada. Teine väga oluline ühismure on narkovastane võitlus, sest kahjuks on Eesti Euroopas ainulaadne fentanüüli leviku tõttu ja sama probleemiga seisab silmitsi ka USA.

„Kuna meil on sama mure, siis on eriti tähtis, et vahetame kogemusi selle väga tõsise probleemiga võitlemisel, et teineteise teadmistele tuginedes edu saavutada," sõnas siseminister Andres Anvelt.

Et sõnad ei jääks pelgalt sõnadeks, võeti plaani seegi, et eestlased lähevad USA-sse nii piirivalve kui ka narkovastase võitluse vallas praktilise tööga tutvuma.

Neljapäeval ja reedel Maltal toimunud Euroopa Liidu ja USA sise- ja justiitsministrite kohtumisel arutati peale piirihalduse ja rände teemade ka terrorismi ning organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust ja küberruumis toimuvat koostööd. Eesti osales sellel kõrgetasemelisel kohtumisel esimest korda.

Euroopa Liidu ja USA sise- ja justiitsministrid saavad uuesti kokku sügisel Washingtonis ning siis juhatavad kohtumist Euroopa Liidu poolelt Eesti sise- ja justiitsministrid.