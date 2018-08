Sisekaitseakadeemias alustab esmaspäeval õppetööd 937 õppurit

Akadeemia rektor rõõmustas selle üle, et ühe viimase kõrgkoolina saab akadeemia endale järgmise aasta alguses kauaoodatud uue maja Maarjamäel. „Me teeme praegu palju jõupingutusi, et rakendada mõtteviisi, et meie koolis õppimine ja õpetamine ning siseturvalisuse tagamine on üks suur ühine ülesanne, et tõepoolest - õppida saab küll erinevaid erialasid, aga me saame teha seda hoopis rohkem üheskoos, lõimudes, kogemusi vahetades ja suheldes,“ ütles rektor Katri Raik. Ta toonitas, et uus õppehoone annab siseturvalisuse ühistel alustel õppimiseks ka paremad füüsilised võimalused.