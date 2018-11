Sisekaitseakadeemia rektor Katri Raik on nõus siseministriks hakkama: pole eluunistus olla kolm kuud lõpetava valitsuse minister

"Kui tehakse ettepanek, siis võtan selle vastu. Räägime ikkagi tingivas kõneviisis. Vastutus tuleb võtta kui vastutus on sellises olukorras ripakil. Mitte, et see oleks suurim eluunistus olla kolm kuud lõpetava valitsuse minister," sõnas Raik Delfile.

Sisekaitseakadeemia rektori ametit jätta Raikil kahju ei oleks. "Ootame nüüd sündmuste käiku. Sisekaitseakadeemia on heas olukorras kool, avame oma uue maja veebruaris. Täna läks välja Narva õppehoone riigihange, akadeemia arengute pärast on süda rahul. Olen teinud seda tööd kolm ja pool aastat südamega," sõnas ta.

Samuti oli ka kindel, et riigikogu valimistel osaleb ta niikuinii. "Oleksin niikluinii kandideerinud ida-virumaal. Tulin aktiivsesse poliitikasse selle regiooni pärast ja Eesti ja Vene hariduse mõistlikul viisil kokkupanemise pärast," tõdes Raik.

"Valitsusse on vaja inimesi, kes suudavad vastutust kanda ja inimesi, kes mõistavad, et võim on eelkõige kohustus. On vaja suure südametunnistusega inimest, olgu ta mees või naine, see on teine küsimus," jätkas Raik.

"Arusaadavalt võiksid naised olla rohkem poliitikas ja rohkem ka kandideerida kõrgetele ametikohtadele. Õnneks on muutus siiski toimunud, isegi naine Sisekaitseakadeemia rektorina on suur muutus," tõdes ta.