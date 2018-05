Sisekaitseakadeemia avas uue õppepiiri

Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži piirihalduse õppetooli juhataja Piret Teppani sõnul saab säärasel avatud õppepiiril ette valmistada ning lahendada erinevaid piirijuhtumeid. "Õppepiir annab head võimalused õppida patrullimist, jälgede avastamist, tegevusi salakauba või drooni avastamisel ning erinevatel tasemetel juhtimist. Kindlasti saab uuel õppepiiril katsetada uut tehnikat, mida politsei- ja piirivalveamet planeerib alles ehitatavale välispiirile osta."

Innovatsioonipäeva peakorraldaja, sisekaitseakadeemia arendusprorektor Marek Link tõdes, et iga-aastane innovatsioonipäev aitab nii tulevastel kui praegustel sisejulgeoleku valdkonna töötajatel enda jaoks lahti mõtestada, mida toob kaasa uuenev tehnoloogia ning mis on see, millega me peaksime praegu arvestama ja mida õpetama, pidades silmas tuleviku ühiskonna vajadusi.

"Me oleme alles avastamas mehitamata sõidukite tehnoloogia potentsiaali, nii priivalve, pääste kui ka politsei töös ja me üritame leida sellele võimalikult tõhusa väljundi. Me peame arvestama sellega, et uued tehnoloogiad kujutavad ühest küljest uusi ohte ja uusi riske, ent teisalt võimaldab nende tundmaõppimine ja kasutamine riske maandada ja nendega toime tulla," lisas Link.

Loe veel

Teisteks võtmeteemadeks tänavusel Innovatsioonipäeval olid ametnike füüsilised ja vaimsed võimed 21. sajandil, mitmekorruseliste puithoonete tulekindlus, mehitamata sõidukite minevik, olevik ja tulevik, geoinformaatika rakendamine sisejulgeolekus ning digiturbe duell.