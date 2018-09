Sirk: liiklusjärelevalve õhemaks viilimine on viga, mille vilju täna "naudime"

"Alustada tulebki hoiakutest. Kui meie keskmine liikleja taunib joobes juhtimist erinevalt näiteks paarikümne aasta taguse ajaga, kus seda ei peetud eriliseks rikkumiseks, siis telefoni kätte võtmist ja selle kasutamist tegelikult keskmine inimene ei tauni. Ja seda sellel lihtsal põhjusel, et see ei paista talle endale ohtlik," selgitas ta saates "Suud puhtaks", vahendab ERRi uudisteportaal.

Sirk tõdes, et meedia tegeleb probleemi teadvustamisega aktiivselt, politsei natuke.

"Politsei ka natuke tegeleb, aga meil on vaja mingisugust tõhusamat meedet kui lihtsalt püstoliga politseinik tänava ääres, kes vaatab seda, kas telefoni kasutatakse või mitte," sõnas ta ja lisas, et politseid on tänavatel väga vähe.

"Liikluspolitsei eriüksuse likvideerimine ja liiklusjärelevalve õhemaks viilimine on viga, mille vilju me täna siin n-ö naudime. Ehk tegelikult liiklusõnnetuste arv ei ole viimased viis-kuus aastat reaalselt vähenenud, vaid on kasvanud, aga politsei järelevalve on vähenenud," märkis Sirk.