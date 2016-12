Siret Kotka: Savisaar pole teinud sotsiaalmeediasse postitusi, kuna tema tervis on kehvemaks läinud

Keskerakondlasest riigikogu liikme Siret Kotka sõnul pole erakonna endise esimehe Edgar Savisaare tervislik seisund kiita. Legendaarset poliitikut kimbutavad kõrge vererõhk ja suhkrutõbi ning haigused takistavad ka trenni tegemist.

"Tõepoolest ei ole ta kaua aega pannud ühtegi postitust Facebooki (viimasti 14. detsembril murest TTV juhi Toomas Lepa tuleviku osas - toim). Selle põhjuseks on tervis – pidevalt kõrge vererõhk ja suhkrutõvest tingitud vaevused," sõnas Kotka Delfile.

"Kahjuks ei ole ta kõige selle tõttu saanud ka trenni teha, et lihaseid tugevdada, mis on vajalik uue jalaga käimiseks. Eks ta tasa ja targu püüab," lisas Savisaarega heades suhetes olev Kotka.

Küsimusele, millised on Savisaare plaanid uueks aastaks ning kas kohtuasi võimaldab tal veel aktiivselt poliitikas tegutseda, vastas Kotka, et hetkel on Savisaare prioriteediks tervis. "Edgar Savisaare jaoks on hetkel kõige tähtsam tervise eest hoolitsemine ja selle parandamine".

Kolm nädalat tagasi, 8. detsembril kirjutas Delfi, et vahetult pärast korruptsioonikuritegudes süüdistuse saamist teatas Keskerakonna endine esimees Edgar Savisaar sotsiaalmeedia vahendusel oma halvenenud tervisest. Savisaarel pühapäeval külas käinud Peeter Ernitsa sõnul oli Savisaarel täiesti tavaline külmetushaigus, millest ta tänaseks peaks juba taastunud olema.

Pärast novembri alguses toimunud võimuvahetust Keskerakonnas taandus Savisaar mõneks ajaks Hundisilmale: kohtus toetajatega ning jagas sotsiaalmeedias pilte taastumisest ja edusammudest tervise rindel.

Väideti, et Savisaar sai vastasleerile kaotusest innustust enda käsile võtmiseks ning enda tegemiste eksponeerimiseks. Savisaare toetajad kartsid, et Savisaar võib liigse pingutusega endale liiga teha, vastasleeris kergitati Savisaare enesenäitamisele kulmu.

29. novembril esitati Edgar Savisaarele süüdistus korruptsioonikuritegudes. Pärast seda uudist valitses Savisaare Facebooki lehel ajutine vaikus. Üha enam hakati rääkima Savisaare tervislikust seisundist.

Savisaare tervisliku seisundi halvenemist on seostatud ka tema kaitsetaktikaga. Keskerakonna parlamendisaadik ja Savisaare toetaja Peeter Ernits lükkas kuuldused tõsisest haigusest ümber ja täpsustas Delfile, et on Savisaarega kohtunud, viimati pühapäeval Hundisilmal. "Tal on kõige tavalisem külmetushaigus," kinnitas Ernits.

"Vahepeal oli tal külmetus, palavik oli üsna kõrge eelmise nädala keskel, aga muidu on täitsa kabe," kirjeldas Ernits, lisades, et Savisaar on praegusel gripihooajal üks paljudest haigestujatest. Ernitsa sõnul on Savisaarel palavik nüüdseks taandunud.

Ernits ei lükka tagasi, et Savisaar on viimasel ajal palju pingutanud oma tervise nimel, lisaks on oma jälje jätnud stress ja pinged, mis on seotud süüdistusega. "Aga igasugused spekulatsioonid, et raske haigus, on alusetud," kinnitas Ernits.