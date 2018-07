Siret Kotka-Repinski: Eesti lõimumisprobleemide süüdlaseks on varasem probleemi eiramine

Keskerakonna juhatuse liige, riigikogulane Siret Kotka-Repinski on Jevgenia Tširkova kirjas leiduva kriitikaga Eesti lõimumispoliitika osas nõus. Tema sõnul on selle põhjustanud eelkõige varasem keelekogukondi lõhestav poliitika.

“Eesti Keskerakond on alati olnud seisukohal, et ühiskond, mille kõik liikmed tunnevad end vajaliku, oodatu ja kaasatuna on tugevam. Paraku on Jevgenia Tširkova kirjas välja toodu tõsi," kommenteeris Keskerakonna juhatuse liige, riigikogulane Siret Kotka-Repinski täna Delfile.

Kotka-Repinski sõnul on integratsioonist ja eesti keele paremast õpetamisest alati palju räägitud, kuid sisuliselt pole sellega pikkade aastate vältel tegeletud. "Paratamatult tundub, et Reformierakonna eesmärk on olnud poliitiline kasu, mitte ühiskonna heaolu ning sidusus," kommenteeris Kotka-Repinski.

Kotka-Repinski toob välja, et omalt poolt on Keskerakonna juhitud valitsus teinud vaid pooleteise aasta jooksul mitu olulist keeleõppega seotud sammu. Näiteks seisab koalitsiooni aluspõhimõtetes, et kvaliteetse eesti keele õppe kättesaadavuse parandamiseks rajatakse Narva ja Tallinnasse eesti keele majad.