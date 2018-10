Sirbi peatoimetajaks valiti tagasi Kaarel Tarand

Tarand ise kommenteeris, et Sirp on aastakümneid ilmunud ja oma tellijat teeninud, mistõttu suuri muutusi kavas ei ole. "Küsimus on pisiasjades ja detailides, aga loomulikult - me ammutame oma teemasid sellest, mis toimub ühiskonnas laiemalt. Sirbi ülesanne on Eesti haritlaskonna huvisid teenida," sõnas ta.

Küsimusele, miks soovis Tarand naasta oma vanale ametikohale, kostis ta, et see on tema kutsumus. "Mulle õudselt meeldis see töö, vahepeal on viis aastat mööda läinud, kõik kellel on ajaloolist mälu kauem kui viis aastat, mäletavad, et ma sain sellega ka hakkama. Pole väga tõenäoline, et ma oleksin viimase viie aastaga muutunud, kui ainultsiis ehk saanud targemaks," vastas Tarand.

Oma praeguse töö Eesti Rahva Muuseumi avalike suhete juhina plaanib Tarand korrektselt lõpetada ning olla seal kuni detsembrini. Uuele postile asub ta tööle uue aasta 2. jaanuaril, tema ametiaeg kestab viis aastat. Ta on oli Sirbi peatoimetaja ka aastatel 2005-2013.