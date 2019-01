Sinine Äratus püüab taas tähelepanu? Ühingu juht ütleb, et ei saa asja kommenteerida

Vihje sisu oli järgmine:

Naiste Marsil 19.01.19 toimub provokatsioon. EKRE noorteühendus ning EKRE erakond maskeeruvad naisteks/tavalisteks osalejateks ning kindla signaali peale jooksevad marsi ette.

Saadeti ka foto loosungitest, mille väidetavalt olevat valmistanud EKRE noorteühenduse liikmed ja mida plaanitavat marsil kasutada. Plakatitel näeb ka näiteks kutset tõrvikurongkäigule. Neid rongkäike korraldab tavaliselt EKRE.

Delfi toimetus ei saa väite sisu ei kinnitada ega ümber lükata.

"Ei saa asja kommenteerida," kommenteeris EKRE noorteühenduse esimees Ruuben Kaalep. "Esimest korda kuulen,” lisas ta. Pärast vihje sisu ettelugemist kinnitas Ruuben Kaalep, et Sinisel Äratusel ei ole midagi sellist plaanis.

Sama sõnas ka EKRE üks aktiivne naisliige Hendrika Näägo, kes ütles, et ei usu, et selline asi plaanis on. “Isiklikult marsil ei osale, ei saboteeri ka, üldse ei saa see üritus minult mingit reaktsiooni, tähelepanu ega energiat,” sõnas Näägo Delfile.

EKRE aseesimees Jaak Madison kinnitas samuti Delfile, et tema ei ole teadlik, et EKRElased midagi säärast planeeriks. Ent tõdes, et kui keegi kavatseb marsil siiski osaleda, peaks järgima seadust ja head tava oma maailmavaadet esindades. “Kui inimene läheb marsile, esindab ta seal ennast eraisikuna ja oma maailmavaadet isiklikult. Meil pole mingisugust plaani erakonnana seal osaleda ning me pole seal esindatud,” sõnas Madison.