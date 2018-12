Sinimustvalge lipu heiskamisest riigilipuna möödub 100 aastat

Kohaletulnuid tervitab Riigikogu esimees Eiki Nestor. „Pikk Hermann koos sinimustvalge lipuga sai täna 100 aastat tagasi meie riigi üheks tähtsamaks sümboliks,“ ütles Nestor.

„Heiskame sinimustvalge torni tippu uhkusega südames, tundes rõõmu, et meie riik on vaba ja demokraatlik. Usume ja loodame, et see kestab aegade lõpuni,“ ütles Nestor. „Sinine põhjamaise taeva värv annab meile usu helgesse tulevikku, must meenutab meie rahva minevikku ja mullapinda ning valge juhatab teed meie rahva vaimuvalguse poole.“

Pidulikul tseremoonial teeb tagasivaate möödunud sajale aastale ajaloolane Küllo Arjakas. Esinevad Kaitseväe orkester leitnant Simmu Vasara juhatusel ja Tallinna Ühisgümnaasiumi koor. Osalevad põhiseaduslike institutsioonide esindajad.

Riigikogu hoone vestibüülis on alates tänasest avatud ka Eesti riigilipule pühendatud väljapanek ning uuenenud Kuberneri aias Pika Hermanni torni jalamil saab tutvuda infotahvliga, mis selgitab lühidalt torni ajalugu, lipu heiskamise korda ja riigilipu värvide tähendust.