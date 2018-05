Sinilillekampaania raames annetati veteranide ja terviseedendamise projektide toetamiseks 70 000 eurot

Tänavu kevadel koguti järjekorras viienda Sinilillekampaaniaga MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühingule annetustena 70 000 eurot, mille ühing suunab veteranide ja terviseedendamise projektide toetamiseks Eesti ühiskonnas.

„Meil on väga hea meel, et nii palju inimesi on andnud sinilillesümboolika soetamisega oma panuse toetamaks meie veterane ja panustades ühiskondlikult olulistesse projektidesse,“ ütles MTÜ Vigastatud Võitlejate Ühingu esimees staabiveebel Enn Adoson ning tänas kõiki toetajaid ja panustajaid.

Veteranikuul sinilillesümboolika müügist kogutud annetustega toetab MTÜ Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing veteranide ja nende lähedaste spordi- ja õppetegevust, Tapa linna välitrenažööride ala rajamist, Tartu Ülikooli Kliinikumile ja Rakvere Haiglale taastusravi seadmete soetamist ning MTÜ Peaasjad tegevust meeste vaimse tervise edendamisel.

Veteranikuu jooksul kutsuti üles soetama sinilillesümboolikat ning seda kandes näitama oma tunnustust Eesti kaitseväe ja Kaitseliidu veteranidele. Käsitööna valminud sinilillemärgid on valmistatud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti.