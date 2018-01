Simsoni umbusaldamine kukkus oodatult läbi

Majandusminister Kadri Simsoni umbusaldamist toetas 44 parlamendisaadikut opositsioonierakondadest, kes olid ka avaldusele alla kirjutanud. Umbusalduse läbiminemiseks oli aga vaja koosseisu häälteenamust ehk 51 häält.

Umbusaldamise vastu oli 49 saadikut, üks ei osalenud. Puudus 7 saadikut.

Riigikogu Reformierakonna, Vabaerakonna ning Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon andis tänasel istungil üle umbusaldusavalduse Keskerakonda kuuluva majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni vastu.

Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütles esmaspäeval, et riigikogu opositsioonierakonnad esitavad sel nädalal majandusminister Kadri Simsonile umbusaldusavalduse. Hiljem ootab umbusaldusavaldus ilmselt ka peaminister Jüri Ratast.

Ligi sõnul heidab Reformierakond Simsonile ette nii perekondlikult kui erakondlikult omakasupüüdlikku poliitikat, mis väljendub erinevates teemades alates seakasvatusest tasuta bussisõidu ja investeeringuteni.

Ligi kritiseeris Simsonit ka selle eest, et vastuste andmise asemel tegeleb Simson vaid ründamiseega.

Simson ütles, et kui ta kuulis opositsioonierakondade soovist teda umbusaldada, võttis ta ühendust mitme opositsioonisaadikuga, et kuulda, mida talle ette heidetakse, aga ka opositsioonisaadikud ei osanud umbusalduse põhjust selgitada.

Simson lisas, et kui Reformierakond soovib temaga vaielda maakondade ühistranspordi korraldamise üle, on ta vaidlusteks valmis. Reformierakonnale heitis ta ette pikaajalist ükskõiksust maaelu vastu.

Jüri Ratas teatas täna pressiteenistuse vahendusel, et päevselgelt on majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni umbusaldamine poliittehnoloogiline kabetamine, mis asendab sisulist debatti. "Selle ainuke eesmärk on juhtida tähelepanu kõrvale oma siseheitlustelt. Kadri Simson on nii opositsioonisaadikuna kui ka valitsuse liikmena ajanud nii riiklikult kui inimlikult õiget ja õiglast poliitikat. Tal on minu täielik usaldus ja toetus," kinnitas Keskerakonna esimees.

Ratase sõnul on täna esitatud pikaks venitatud etteheidete loetelu justkui kivist vee välja pigistamine. "Nõuda leiutatud ettekäänetel Kadri Simsoni tagasi astumist on praeguses olukorras nii inimlikult kui ka poliitiliselt arusaamatu."

Opositsiooni umbusaldusavalduse täistekst:

«Avaldame umbusaldust minister Kadri Simsonile, kuna ta ei lähtu oma otsustes Eesti majanduse, vaid erakondlikust ja perekondlikust huvist ega põhjenda oma valikuid majandusala ministrile kohasel viisil. Ta ei valda mõjuanalüüse, tasuvusarvutusi ega alternatiivide võrdlust ning ei taju raha päritolu ega huvide konflikte.

Rõhutame, et me ei heida Kadri Simsonile ette seda, milles on prokuratuur esitanud kahtlustuse tema elukaaslasele. Kuid me heidame talle ette, et ta ei mõista poliitilist vastutust endaga seotud isikute huvide teenimisel võõra rahaga, kuigi selle eest on tema lähedaste suhtes küsimuse all ka kriminaalvastutus.

Ministri otsesel osalusel on siseinfo kasutamise ja toetuste tingimustega manipuleerimisega saanud hüvesid tema erakonnakaaslased, ta lähedased ja kaudselt ta ise. See kehtib nii sigade tõuaretustoetuse kui seakatkuga seotud tsoonide tingimuste muutmise puhul ja seda ei toetanud seni erapooletu ekspertiis. Veiste tõuaretus samasugust tähelepanu ei pälvinud, ehkki ka seda taotleti.

Me taunime majanduslike kaalutluste asemel parteilist lähtumist ka transpordipoliitikas. Tasuta bussiveo plaani ei toeta ekspertiis ega isegi koalitsioonikaaslased, mille Kadri Simson on lubanud ületada ainuisikuliselt, ministri käskkirjaga. Tasuta hüved on suure ühiskondliku kaaluga valik, mis vajab põhjalikku tasuvuse, jätkusuutlikkuse ja konkurentsianalüüsi. Maakonnasiseste bussiliinide puhul puudub asjalik seletus, kuidas saab see aidata kaasa transpordisüsteemi terviklikkusele, mitte kohelda eri piirkondade inimesi ebavõrdselt sõltuvalt domineerivast transpordivõimalusest, mitte suretada välja kohalike omavalitsuste ning kommertsliine ega jätta kahjustamata rongiliiklust. Pole ausat põhjendust, miks eelistada langeva nõudlusega bussivedu kasvava nõudlusega rongidele, mis suudavad paremini liiklejate aega võita ning vahemaid lühendada. Suurim kasusaaja on sellest eelistusest erakonnakaaslase bussifirma. Reisijate jaoks ähvardab see paljudel juhtudel liinide sulgemise ja hinnatõusuga.

Majanduslikust põhjendatust ei ole olnud näha Kadri Simsoni investeerimiseelistustes, küll aga on näha erakondlikku huvi. Muud loogikat ei ole lennujaama lubamisel enda valimispiirkonda ja uute reisirongide ostmata jätmisel kogu Eesti raudteele. Seegi on taas kasulik erakonnakaaslase bussiärile. Ei ole loogiline ka lubadus ehitada nõrga nõudlusega piirkonda uut raudteed, kui investeerida tiheda liiklusega olemasolevasse raudteesse ei suudeta piisavalt. Ei ole majanduslikku põhjendust raha kulutamisel erakonnakaaslase erasadamasse, millel puudub tasuvusanalüüs riigi ja isegi ärilisest seisukohast ning kummaline on sellise asja lülitamine riigieelarvesse eraldi reaga.

Mäletame Kadri Simsonit tasuvusest rääkimas ühe korra, see on AS EVR Cargo vaguniäri puhul Venemaal ja just siin tasuvuse argument ei päde. Eesti riigifirma ei tohiks tegeleda äriga, mis õõnestab Eesti poliitilisi otsuseid, antud juhul rahvusvahelisi sanktsioone Venemaa vastu ega võtta ülemääraseid riske. Kadri Simson õigustas aktiivselt EVR Cargo riskantset vaguniäri ja vabastas ametist selles kahelnud nõukogu esimehe. Sisuliselt aitab riigifirma murda Venemaale kehtestatud juurdepääsupiirangut finantsturgudele, kui võtab laenu ja annab sellega tööd Vene tehastele. Tema kohtumine Vene asetranspordiministriga hoiti aga avalikkuse eest saladuseks kuni lõpuni.

Me umbusaldame Kadri Simsonit, kuna tema tegevuse motiivid ei näita tema pädevust valdkonna juhi ega majandusinimesena.»