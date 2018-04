Simson vältis kogu päeva jooksul maakondliku ühistranspordi teema selgitamist

Keskerakonda kuuluv majandus- ja taristuminister on täna kogu päeva vältinud maakondliku ühistranspordi teema selgitamist. Seetõttu on tänase päeva jooksul segadus üksnes kasvanud.

Lääne maakonnaleht Lääne Elu vahendas eile majandus- ja taristuministeeriumi pressiesindaja sõnu, mille kohaselt ministeerium tasuta ühistranspordi kehtestamist ühistranspordikeskustele peale ei suru, vaid viimased saavad ise otsustada, kuidas täiendavat raha täpselt kasutatakse.

Delfi reporter püüdis hommikust peale saada kommentaari minister Simsonilt, kes on seni avalikkuse ees kogu aeg rõhutanud, et alates 1. juulist rakendub kõigil riigi doteeritavatel bussiliinidel – sealhulgas umbes 50 kaugliinil – tasuta sõidu õigus.

Esimese telefonikõne võttis Simson isegi vastu, kuid väitis, et ei kuule reporterit ja palus saata küsimused e-kirja teel, mida reporter ka kohe tegi. Tööpäeva jooksul püüdis ta Simsonile veel korduvalt helistada, kuid tulutult – Simson kas ei vastanud või lükkas kõne tagasi, nii et kutsumisele järgnes kinnine toon. Ka e-kirja teel ei saabunud Simsonilt kella 16.30-ks ühtki sõna.

Lisaks ministrile on jäänud tänase päeva jooksul kättesaamatuks ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiosakond. Seega on kajastus piirnenud vaid teiste osapooltega, nagu riigikogu majanduskomisjoni liige Märt Sults või Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juht Vello Jõgisoo. Mõlema jutust on jäänud ka mulje, et Lääne Elu avaldatud info vastab tõele.