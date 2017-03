Simson: Tallinna-Narva maantee ohvriterohke lõigu neljarajaliseks ehitamist saab alustada aastal 2020

Üliohtlik pudelikaelaks nimetatud Aaspere-Haljala teelõik Tallinna-Narva maanteel on üks nendest teedest, mille ehitust võiks valitsus kiirendada, leiab majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Kõige varem saaks ehitustöödega alustada aastal 2020.

Pudelikaelaks nimetatud Aaspere-Haljala teelõik Tallinna-Narva maanteel on nõudnud 12 inimese elu. Maanteeamet tunnistab, et tegemist on ohtliku teelõiguga, ja kavatseb ohutuse suurendamiseks juba sel suvel panna kogu teelõigul sõiduradade vahele kummipostid.

Lõigu maksumuseks kujuneb ligikaudu 12 miljonit eurot.

Kuna maanteeamet tegi antud lõigul ehitustöid ja teekatte remonti eelmisel aastal, on seni kehtivas teehoiukavas endiselt kirjas plaan Aaspere-Haljala lõigu neljarajaliseks ehitamiseks aastal 2022. Minister Kadri Simsoni sõnul saaks ohtliku teelõigu ehitust alustada varem. "Olen maanteeametiga antud teelõigu osas suhelnud ning mulle on kinnitatud, et antud teed saab kõige varem hakata ehitama kolme aasta pärast ehk 2020. aastal," kinnitas Simson. Tegemist on hetkel optimaalse ajaga, mil lõigul ehitusega saab pihta hakata, sest enne reaalse ehituseni jõudmist vajab lõik projekteerimist, maade võõrandamist, hankeid, mis omakorda võtavad aega.

Loe veel

Esialgsel hinnangul kujuneb lõigu maksumuseks ligikaudu 12 miljonit eurot. Simsoni sõnul on uus valitsus valmis strateegiliste liiklusobjektide kiiremas korras korda tegemiseks laenu võtma. Antud Aaspere-Haljala teelõigu puhul pole ministri sõnul olnud küsimus niivõrd rahas, vaid asjaolus, et sellest leidub veelgi prioriteetsemaid teelõike. Kuuldavasti kuulub lõik 20 ohtlikuma koha hulka kaherajaliste teede seas, mille liiklussagedus on 3000-6000 sõidukit ööpäevas. Samas on tegu teelõiguga, mille kaks sõidurida saavad juba sel suvel kogu ligi 7 kilomeetri ulatuses eraldatud kummipostidega. See on omakorda üsna erandlik teguviis Eesti liikluskorralduses.

"Palun aga maanteeametil välja selgitada, kuidas saaksime antud lõigul ehitusega kiiremas korras peale hakata – minu hinnangul võiks tegemist olla ühega nendest teedest, mille ehitust valitsus kiirendab laenuraha kasutamisega," sõnas Simson.

Mis puudutab antud lõigu ohutaseme kiiremat langetamist, siis selle jaoks on maanteeametil juba käesoleval suvel plaanis eraldada Aaspere-Haljala teelõigu sõidurajad kummipostidega ning ühtlasi keelatakse lõigul möödasõidud. "Olen kindel, et antud meetmed aitavad olukorda parandada ning inimelusid säästa. Kuna ehitusega ei saa kohe peale hakata, tuleb meil leida lühiajalisi lahendusi, mis seisu parandaks," sõnas Simson. Seetõttu ei pea minister valeks maanteeameti otsust eraldada sõidurajad kummipostidega ning kulutada selle jaoks 150-200 tuhat eurot. "Kulutatud raha aitab meil säästa inimelusid seni, kuni tee on viidud 2+2 kujule," ütles Simson kokkuvõtteks.

Eilne Eesti Päevaleht kirjutas traagilisest 6,5-kilomeetrisest teelõigust Lääne-Virumaal Aaspere ja Haljala vahel, kus on viimase 17 aasta jooksul hukkunud 12 ja vigastada saanud 42 inimest. Loe lähemalt SIIT.