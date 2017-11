Simson: kui pean valima, eelistan lähedasi ametile

Majandusminister Kadri Simson teatas hetk tagasi sotsiaalmeedias, et ei ole mingiligi viisil seotud oma elukaaslase omastamises kahtlustatava Teet Soormi vastu algatatud uurimisega.

Delfi avaldab postituse täismahus:

Head sõbrad! Tunnen, et pean lühidalt selgitama viimaste päevade uudiseid, mis puudutavad minu elukaaslast ja talle omaks saanud kahtlustust.

Nagu prokuratuur on juba omalt poolt kinnitanud, ei ole mina antud kriminaalmenetlusega kuidagi seotud.

Olen viimased paar päeva veetnud Brüsselis, kus juhatan konkurentsivõime nõukogu ning seetõttu on mul seda küsimust põhjalikumalt keeruline kommenteerida.

Kinnitan, et sellel kaasusel puudub igasugune kokkupuude minu tööga ministrina ning valitsusega üldiselt. Sel puudub vähimgi seos erakonnaga.

Minule teadaoleva informatsiooni kohaselt on hetkel tegemist ettevõtte juhtkonna kaebusega, mida nüüd asutakse uurima. Kas sellise kaebuse esitamiseks oli alust, peab välja selgitama uurimine. Igal juhul on tegemist ärilise, mitte poliitilise vaidlusega.

Loodan, et kõik asjaolud selgitatakse välja võimalikult kiiresti. Õigust mõistab Eesti Vabariigis ainult kohus. Ette kedagi süüdi mõista ei tohi.

Emotsionaalselt on olukord keeruline, kuid see on eraeluline küsimus. Oma lähedasi peame toetama nii heas kui halvas.

Täna andis Kadri Simson lühikese intervjuu ka ERR-ile, kus kinnitas, et kui peab valima, siis igal juhul valib ta lähedased, mitte oma töö poliitikuna.

"Lähtun sellest, et Eestis ei ole kahtlustused veel süüdistused ja Eestis kehtib süütuse presumptsioon - inimesel on õigus oma hea nime eest seista," ütles Simson.

"See vaidlus uue ettevõtte juhtkonnaga on kestnud pikalt ja pole minu asi anda hinnangut, kas ettevõtte uuel juhtkonnal on sobilik või sobimatu seni pikalt tööd teinud töötajatega sel viisil lahku minna," lisas Simson.

"Kui mina pean valima - kas oma lähedased või töö - valin loomulikult lähedased. Täna ei ole ma selles seisus," lausus Simson.