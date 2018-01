Simson: ka opositsioonisaadikud ei suuda selgitada, mida mulle ette heidetakse

Majandusminister Kadri Simson ütles, et kui ta kuulis opositsioonierakondade soovist teda umbusaldada, võttis ta ühendust mitme opositsioonisaadikuga, et kuulda, mida talle ette heidetakse, aga ka opositsioonisaadikud ei osanud umbusalduse põhjust selgitada. Seetõttu oli Simsonil seda raske kommenteerida.

Ühe etteheitena märkis Reformierakonna riigikogu fraktsiooni esimees Jürgen Ligi täna tasuta maaliinide bussiliikluse sisseviimisega seonduvat.

Simson ütles, et kui Reformierakond soovib temaga vaielda maakondade ühistranspordi korraldamise üle, on ta vaidlusteks valmis. Ta heitis Reformierakonnale ette pikaajalist ükskõiksust maaelu vastu.

Mingit põhjust tagasi astuda ta ei näinud. "Olen öelnud, et kui teen midagi, mis vääriks tagasiastumist, astun ma tagasi. Praegu olen tööd teinud täie pühendumusega, erapooletult ja arvan, et avalikkus saab aru, et töö on tehtud südamega," ütles Simson.

Simson meenutas, et opositsioonis olles vedas tema mitut umbusaldusavaldust, viimati eelmise peaminister Taavi Rõivase vastu. Seetõttu nimetaski ta umbusalduste esitamist opositsiooni tööks ka siis, kui see suuremat mõistmist ei leia.

Simson ütles, et opositsioonis oldud kümne aasta jooksul oli Keskerakond umbusaldustega ettevaatlik, erinevalt praegusest opositsioonist, kus Jürgen Ligi lubas nädala jooksul umbusaldust nii temale, peaminister Jüri Ratasele kui justiitsminister Urmas Reinsalule.