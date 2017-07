Simson eitab seost presidendivalimiste ja EKRE-le täiendava katuseraha andmise vahel

Keskerakond soovis 100 000 euro suurust täiendavat katuseraha EKRE-le anda, kuna erakondade vahel valitses konstruktiivne koostöö, selgitas endine Keskerakonna fraktsiooni esimees ja praegune minister Kadri Simson.

EKRE-le täiendavate katuserahade eraldamine ei olnud seotud presidendivalimistega, sest Keskerakond ei olnud sel ajal valitsuskoalitsiooni liige ja opositsioonis olles ei saa seesuguseid kokkuleppeid isegi mitte lubaduse tasandil anda, selgitas praegune majandus- ja taristuminister Kadri Simson, kes enne Keskerakonna valitsusse saamist oli opositsioonipartei fraktsiooni esimees.

Simson toonitas, et teadupärast olid Keskerakond ja EKRE mõnda aega ühiselt opositsioonis ja erakondade vahel valitses väga konstruktiivne koostöö. „Keskerakond tõusis valitsuserakonnaks ajal, mil suurem osa tuleva aasta riigieelarvest oli juba kokku lepitud. Seega saime alles üsna eelarvelugemiste lõppfaasis teada, millised on täpsemalt kohalikele omavalitustele eraldatavad summad ning kuivõrd suured erinevused valitsevad koalitsioonierakondade ja opositsiooni toetuste vahel,” täpsustas Simson.

„Katuserahad on aastaid olnud heaks ja otseseks viisiks, millega omavalitsusi toetada. Sellega seoses pöördusin ka EKRE poole, et nendega koostöös suurendada omavalitsustele minevaid toetusi. Nagu eespool mainitud, ei ole opositsioonipõli olnud Keskerakonna jaoks midagi võõrast ning oleme omal nahal tundnud ebavõrdsust katuserahade jaotamises valitsuserakondade ja opositsiooni vahel. Loodan, et Keskerakonna ja EKRE konstruktiivne koostöö Eesti maapiirkondade ja omavalitsuste elu edendamisel jätkub ka tulevikus. Mingeid muid seoseid selle kokkuleppe tagant aga otsida ei tasu,” kinnitas Simson.

Küsimusele, miks ei räägitud juba täiendavat katuseraha EKRE-le jagades tollest heast ja konstruktiivsest koostööst kahe erakonna vahel, jättis Simson vastamata. Küll aga selgitas ta, mille alusel EKRE-le lisaraha anti. „Iga objekt, mille Keskerakond esitas, vastas meie tingimustele, milleks on ennekõike omavalitsuste tugevdamine,” kommenteeris Simson. „Olen uue valitsuse loomisest saadik rääkinud, et opositsiooni tuleb senisest enam kuulata ja nende soovidega arvestada. Tegemist on järjekordse näitega sellisest käitumisest.”

„Katuserahade kaudu omavalitsuste objektide toetamine on pärast tulubaasi kärpimist olnud üheks väheseks meetmeks, millega KOV-e üldse otse toetada on saanud,” lausus Simson vastuseks küsimusele, kas Keskerakonna ja EKRE selline koostöö ei heida mitte varju nii katuserahade jagamisele kui ka üleüldisele poliitilisele kultuurile. „Olukorras, kus omavalitsuste võimekust on kärbitud, on seesugused toetused väga vajalikud. Muidugi pean ma õigemaks, et omavalitsuste tulubaas taastataks ning selle nimel ka valitsus tegutseb,” lisas Simson.

Küsimusele, miks otsustati täiendavat toetust anda just EKRE-le ja mitte Vabaerakonnale, vastas Simson, et tema teada sai ka Vabaerakond tänavu rohkem katuseraha kui aasta varem.

Delfi avalikustas laupäeval, et Keskerakonna eelmise aasta katuserahast kulus 100 000 eurot hoopis EKRE presidendivalimisteaegsete lubaduste lunastamiseks. Eelmise aasta 30. novembril saatis EKRE riigikogu fraktsiooni juht Martin Helme mõnele erakonna juhtliikmele katuseraha jagamist puudutava kirja. „Kokku saime fraktsioonile 300 000 pluss veel 100 000, mis ei lähe mitte fraktsiooni nime all, vaid peidetakse ära. Põhjus on selles, et kuigi meil oli kokkulepe Keskiga, et meie summa sel aastal on pool miljonit, hakkasid sõbrad IRL-is ja SDE-s selle peale jalgu trampima ja blokkisid ära,” kirjutas Helme.