Silmaarst: Toiduliidu soositud toitumine põhjustab lastel ülekaalu ja silmahädasid

Aastaid ülekaalulisusest põhjustatud silma ja nägemiskahjustusi ravinud doktor Ants Haaveli kinnitusel muutub laste tervis järjest halvemaks, mis pole tingitud mitte niivõrd vähesest liikumisest, vaid valest toitumisest.

Statistika näitab, et Eestis on laste rasvumine Euroopa suurimaid, sõnas Haavel Õhtulehele.

Ehkki palju süüakse magusaid asju, ei ole see arsti sõnul peamine tervisehädade põhjus: "Loomne toit, mida soosib ka Toiduliit, on aga peamine, mis põhjustab rasvumist, diabeeti ja muid haigusi."

Haavel rääkis, et näeb aina rohkem, et lapsed lähevad suuremaks ja vajavad rohkem prille. Ehkki arstid väidavad, et selles on süüdi laste vähene liikumine ja nutiseadmete vaatamine, siis selle kohta puuduvad tema sõnul uuringud, mis väidet must-valgelt tõestaks.

"Küll aga näitab Singapuri juhtum, kus pärast ameerikaliku elulaadi sissetungi möödunud sajandi keskpaiku hakkasid inimesed äkki palju rohkem prille vajama."

