Sikkuti avaldus tekitas riigikogus paksu verd

Nestor lükkas ümber ka väite nagu oleks avaldus loonud pretsedendi ning tõi välja, et 2001. aastal läks samuti minister pärast muudatusettepanekute hääletamist kõnepulti ja palus eelnõu lõpetada. Ta lisas, et kodukorraga see vastuolus ei ole.

Samuti lisas Nestor, et neid ettepanekuid, kus teise lugemine lõpetamine seotakse hääletustulemustega saalis, saab juhatus kogu aeg. "Põhiliselt teevad neid komisjonid, see on täiesti arusaadav. Nii et siin selles mõttes ministri kiri ei erine millegi poolest nendest kirjadest, mis komisjonist tulevad," ütles ta.

Nestor lisas, et riigikogu kodukorraseaduses ühes lõikes on kirjeldatud täpselt, kellel on õigus katkestada eelnõu lugemine ilma hääletuseta. "Nad on kõik seal koos: komisjon, eelnõu algataja jne. Nii et siin ei ole midagi eriskummalist. Ja meie kodukord täna ei nõua, et minister peab olema saalis, kui on eelnõu teine lugemine," sõnas Nestor.

Riigikogu esimehe selgitustest Isamaa fraktsioonile ei piisanud. Õhtul saadetud pressiteates heitis erakonna peasekretär Priit Sibul Sikkutile ette demokraatliku protsessi kahjustamist. Tema sõnul pani minister sellise käitumisega parlamendi fakti ette – "kas teete nii nagu mina ütlen või jääb direktiiv üle võtmata.