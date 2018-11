Sikkut: ligipääsu EMO-sse ei saa piirata enne eriarstijärjekordade lühendamist ja perearstisüsteemi tugevdamist

EMO ülekoormatuse probleemi puhul räägitakse pisimuredega inimestest, kes võiksid minna perearsti juurde, mitte EMO-sse. Ago Kõrgvee EMO arstide seltsist lausus, et tegemist on tihti inimestega, kes ei tea isegi seda, kes neil ema ja isa on, mistõttu oli ta skeptiline selles osas, kas neile õnnestub selgeks teha, kuhu oma muredega on õige pöörduda. Ta kritiseeris sotsiaalministeeriumi selle eest, et see pole leidnud raha isegi voldikute jaoks, kus on kirjas, kuhu minna tuleb.

Kõrgvee ütles, et EMO arstid on üle koormatud ja vajaksid õigust patsiendid perearsti juurde saata. Kui inimene tahab ikka EMO teenust, siis võiks ta selle ise kinni maksta.

EMO-de ülekoormatus on Kõrgvee sõnul 15 aastat vana probleem, selle tulemuseks on, et tõsised abivajajad saavad abi liiga hilja.

Märt Põlluveer ITK EMO-st ütles, et nemad saadavad juba praegu vahel patsiente tagasi. Keskmiselt 185st päevasest patsiendist kaheksa saadab triaažiõde tagasi, aga need on tõesti sedalaadi juhtumid, kus inimene tuleb haiglasse puugiga.