Sikkut haige- ja töötukassa nimevahetuse maksumust ei toeta, küll aga sisulisi reforme

Tervise- ja tööministri Riina Sikkuti sõnul tuleb haigekassa ja töötukassa teha võimalikult väikeste kuludega. Olulisem on tähelepanu pöörata sisulisele tööle ja ta toetab asutuste juhte reformide elluviimisel.

Viinis Euroopa Liidu tööministrite kohtumisel viibiva Sikkuti sõnul on nimevahetus vaid üks aspekt mõlema asutuse ülesannete muutumises. Küll aga mõistab ta avalikkuses tõstatunud pahameelt.

„Arutame nõukogudes, kuidas edasi minna. Nimevahetuse summad ei tohi muidugi ulmeliseks kujuneda,” märgib Sikkut ning lisab, et tähtsam on arutada selle üle, milliste organisatsioonidena me töötukassat ja haigekassat tulevikus näha soovime.

Tervise- ja tööminister toetab suunda, kuhu juhatused organisatsioone tüürivad. “Mõlemal organisatsioonil on tugevad juhatuse esimehed, kel plaan kogu inimese elukaare jooksul toetada inimest karjäärivalikute tegemisel ja tervise hoidmisel”.

Minister palub asutuste juhtidel nime muutmisega seonduvate kulude üle vaatamist, seniste tegevuskulude raames katmist ning organisatsioonis toimuvate reformide selgitamist avalikkusele.