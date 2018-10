Siiri Sisask tülist ekrelastega: jään endale kindlaks, et riigi juhtimine ei tegele samasooliste paaride nõiajahiga

" Selles küsimuses jään ma endale kindlaks, et riigi juhtimine ei tegele [samasooliste paaride] nõiajahiga," sõnas Sisask ERRile antud intervjuus.

"Ma ei tea siiamaani, milline torm seal [EKRE] sees oli. Erakonnas on 8500 inimest, ei kujuta ette, et kõik 8500 on täpselt ühe meelelaadiga," nendib ta.

Sisask ütleb, et ta oli kokku leppinud, et on Harju- ja Raplamaal nimekirjas teine, lisaks pidi tal üldnimekirjas olema positsioon, mis kindlustanuks pääsu riigikogusse.

"Võtan päev korraga ja vaatan, millised jõujooned kokku jooksevad," ei välista ta seda, et ikka riigikokku pürgib. "Olen mõelnud ka üksikkandidaadi peale, mida olen ennegi teinud."

Küsimuse peale, kas teistel erakondadel on põhjust tema poole pöörduda, kostab Sisask, et tark ta juba on, et hammustab läbi, kas huvi on tegelik ja tõsine, kas mure nende teemade üle on sisuline. "Tahaksin sisulist koostööd, et need inimesed seisaksid oma mõtete taga, päriselt. Kui see peaks juhtuma, siis täiesti võimalik, et liitungi kellegagi."

Delfile teadaolevalt tunnevad Sisaski vastu huvi näiteks sotsid. Näiteks paari päeva eest saatis Rainer Vakra isegi pressiteate, kus toonitas, et toetab Sisaskit nn linnurahu seadustamisel. "Loomulikult olen täis tahet temaga (Sisaskiga - toim) kohtuda ja arutada olulistel keskkonna teemadel. Inimesed, kes tunnevad muret Eesti metsa ja selle tuleviku pärast on minu inimesed," märkis Vakra Delfile.