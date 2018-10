Siiri Sisask loobub samasooliste perede tõttu EKRE valimisnimekirjas riigikokku kandideerimast

"Ma saan aru, et EKRE on lähtunud oma vaadetes kristlikust kultuuriruumist ja tänu sellele on seal tulnud aegadest ja seisukohtadest lähtuvalt mingisugune perekonnamudel, millest nad nüüd kinni hoiavad, aga maailm on muutumas, kristlik kultuuriruum on muutumas, paavst on välja öelnud väga tolerantseid seisukohti," viitas Sisask kooseluseadusele.

Küsimusele, kas Sisask toetab kooseluseadust, vastas ta, et igaühel on õigus eraelule, kuni see kedagi ei kahjusta. "See puudutab nii perekonna tavamudelit kui ka neid mudeleid, mis on meile uudsed. Tänu internetile ja meedia laienenud võimalustele on meil nüüd avalik ruum laienenud ning me saame nüüd aru, kes me ise tegelikult oleme. See sein, mida me nüüd näeme, on märksa kirjum. Sellega tuleb harjuda ja leppida ning leida ikkagi, et kellelegi sellega liiga ei tehtaks," ütles Sisask.

"Ma leian, et koos võivad elada ka samasoolised, lapsi samuti kasvatada ka samasoolised. Kui ma mõtlen sellele, kui palju probleeme on lastel ka tavaperedes, siis ega laps ei ole seal rohkem kaitstud. Peaksime neid asju väga kriitiliselt vaatama. Küsimus on selles, kes see inimene üldse on," selgitas Sisask.

Augustis teatas EKRE nimekirjas kandideerimisest Eesti Panga nõukogu endine esimees Jaan Männik, kes aga loobus sellest kiiresti, sest tema lapsed kritiseerisid seda otsust.

EKRE otsus Sisask oma nimekirjas kandideerima lasta pälvis kriitikat nii erakonna liikmete kui toetajate seas. Näiteks oli sotsiaalmeedias kirjutades väga skeptiline konservatiivne arvamusliider Varro Vooglaid.

"Veider lugu. EKRE korraldab esamaspäeval Tallinnas ja Tartus HTM-i juures meeleavalduse, et protesteerida kooliõpikutes homopaaride kujutamise vastu perekonnana, aga samas teatab täna õhinal, et parteiga liitub uus tuntud inimene, kes kuulutab kohe esimeses intervjuus tüüpilise liberaali kombel, et aeg on laiendada oma iganenud arusaamist perekonna tähendusest ning et lastel pole parem kasvada loomulikus perekonnas kui homopaaride käe all – lisades seejuures, et tal on oma seisukohad parteiga läbi arutatud ja partei seisab tema selja taga. Ei saa eitada, et selline asi teeb nõutuks ja paneb küsima, et kui isegi moraalsetes põhiprintsiipides ei peeta üksmeele säilitamist oluliseks, siis mille osas seda üldse oluliseks peetakse," kirjutas Vooglaid.