Siiri Oviir saab nii riigikogult kui Euroopa Parlamendilt eripensioni

Pensionil Keskerakonna poliitik Siiri Oviir saab pensioni nii riigikogust kui Euroopa Parlamendist. Kokku saab ta kahest asutusest umbes 4000 eurot pensioni. Ise ta oma pensioniasju pikemalt kommenteerida ei taha.

"Teate, ma ei taha Delfiga rääkida rahadest, sest see toob kaasa ainult kurjust ja tigedust. Pensioni saan, palgast võetakse, on oma valem, täpselt nii, nagu teie hakkate saama Eesti vabariigi pensionit. Pensionit keegi ei kingi, pension töötatakse välja. Kõike head. Nägemist!" teatas Oviir ja lõpetas kõne. Rohkem ta telefonile ei vastanud.

Oviir saab riigikogu teatel riigikogu eripensioni 2 578 eurot kuus. Kas ja kui palju saab ta pensioni Euroopa Parlamendist pensioni, pole teada. Euroopa Parlamendi infobüroo pressinõunik Pille Vaher teatas, et neil puudub ligipääs sellisele infole. Ta soovitas otse Oviirilt küsida. Nagu öeldud, ei soovi Oviir nendele küsimustele vastata.

Euroopa Parlamendi kodulehel on selgitus, kellele ja kui palju pensioni makstakse. "Põhimääruse kohaselt on endistel parlamendiliikmetel pärast 63. eluaasta täitumist õigus vanaduspensionile. Pension moodustab 3,5 protsenti palgast iga mandaadi täitmise täisaasta eest, kuid kokku mitte rohkem kui 70 protsenti. Pensione makstakse Euroopa Parlamendi eelarvest."

Parlamendiliikme brutokuupalk on 1. juuli 2016. aasta seisuga 8484 eurot. Viis aastat pensioniõigust välja teeninud endine saadik saaks seega pensioni 1485 eurot. Riigikogu ja Euroopa Parlamendi pensionid kokku annaksid umbes 4000 euro suuruse brutopensioni.

Nii riigikogu kui Euroopa Parlamendi pensionid on nii suured, et sealt tuleb tulumaks 20 protsenti maha arvestada. Maksuvaba on see pensioni osa, mis on väiksem kui riigi keskmine pension.

Uus pensionikord kehtib Euroopa Parlamendis alates 2009. aastast ehk kõik sellest ajast töötanud Euroopa Parlamendi saadikud on saanud õiguse europarlamendi eripensionile. Enne 2009. aastat kehtis Euroopa Parlamendi liikmetele nende kodumaa palk ja pensionikord.

Aastatel 2004-2009 Euroopa Parlamendi liige olnud Toomas Savi (RE) ütles, et tema Euroopa Parlamendilt mingit eripensioni ei saa, küll aga saab ta eripensioni riigikogult.

Euroopa Parlamendi praegused saadikud Tunne Kelam ja Marju Lauristin riigikogu andmetel riigikogu eripensioni ei saa, kuigi õigus sellele neil on. Euroopa Parlamendi eripensionile tekib neil õigus pärast saadikuaja lõppu.

Viieaastase staaži eest Euroopa Parlamendis aastatel 2009-2014 on õigus Oviiriga sama suurele eripensionile ka Kristiina Ojulandil, Ivari Padaril ja Vilja Toomastil. Keegi neist pole praegu aga veel piisavalt vana, et Euroopa Parlamendist pensioni saada.