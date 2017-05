Siirdatud maksaga pisitüdruk saab Lastefondi toel vajalikku ravitoitu

SA TÜ Kliinikumi Lastefond toetab alates maikuust pisikest 1-aastast Annat, kes vajab spetsiaalset ravitoitu. Fondi igakuine abi tüdrukule on 149 eurot, mis teeb aastas kokku üle 1700 euro.

Annal diagnoositi kahekuuselt sapiteede artreesia ehk sapiteede osaline või täielik läbimatus. See tähendab, et lapse sapp ei liikunud korralikult tema maksast välja ning rikkus organit. Tüdrukut küll opereeriti koheselt, kuid sellest hoolimata haigus dekompenseerus ja kujunes välja maksapuudulikkus.

2016. aasta jaanuaris läbis Anna Rootsis elusdoonoriga maksasiirdamise, mille käigus sai laps oma emalt vajaliku maksasegmendi. Tüdruk kaalus juba enne operatsiooni normist vähem, kuid suure osa tema kehakaalust moodustas kõhuõõnevedelik, mis operatsiooni käigus eemaldati. Peale transplantatsiooni kaalus Anna seega veelgi vähem. Samuti vajas ta, peamiselt hingamisprobleemide tõttu, pikalt intensiivravi.

Praeguseks on Anna heas üldseisundis ja tema maksafunktsioon on hea, kuid ta vajab pidevat äratõukevastast ravi. Lapse kaaluiive on praeguseks vaikselt tõusmas, kuid on jätkuvalt alla eakohase normi. Operatsioonist taastumiseks määrati Annale Rootsis spetsiaalne ravitoit, mis tagab talle vajaliku kaloraaži ja adekvaatse toitumise.

Kallihinnalise ravitoidu soetamist Eesti Haigekassa hetkel aga ei kompenseeri, mistõttu otsustas perele oma abikäe ulatada Lastefond.

“Tänu headele inimestele ja äsjalõppenud kampaaniale “Üleannetus” on meil piisavalt vahendeid, et ravitoitu vajavaid lapsi aasta jooksul toetada,” räägib Lastefondi toetusjuht Eveli Ilves. “Meil on väga hea meel, et uued abivajajaid on leidnud tee meieni ning julgustame ka teisi ravitoitu vajavate laste peresid meie poole pöörduma.”

Tüdruku ema sõnul on Lastefondi annetajate toetus perele suureks abiks. “Meie peres kasvab lisaks Annale veel kolm last ning tänu fondi abile ei tule neil millestki ilma jääda. Oleme Lastefondile väga tänulikud!” märgib ta.