Siim Kiisler viitab, et "poolerakond" ehk Eesti 200 on silmakirjalik: neil on väga selged kogemused katuseraha jagamisega

"Poolerakonna seltskonna puhul paneb imestama see, et kui vaadata, kes seal initsiatiivgrupp - need inimesed teavad sedalaadi otsustest rohkem kui mina," märkis ta. Ilmselt viitas ta ka Margus Tsahknale, kes IRLi eesotsas olles puutus katuserahadega väga palju kokku. Näiteks 2016. aastal, mil IRL-i juhtis Tsahkna, said partei rahvasaadikud 1,04 miljonit eurot, mida oma äranägemise järgi jaotada.

Kiisler rõhutas: "Neil on väga selged kogemused selles valdkonnas. Kindlasti on ka praegustes rahaeraldistest selliseid, mis läinud organisatsioonidele, mis poolerakonna initsiatiivgrupi inimestega tihedalt seotud. Üllatav, et nad sedalaadi avaldusi (viitasid valitsuse korruptsioonile - toim) teevad."

Eesti 200 teatas eile, et palub riigiprokuratuuril kontrollida, kas katuserahade näol võib tegemist olla ametiisikute toimingupiirangu rikkumise ja korruptiivse käitumisega.

"Tegemist on kahetsusväärse pretsedendiga Eesti ajaloos. Mitte kunagi varem pole valitsus sellisel moel ja sellises ulatuses oma erakonnakaaslasi valimiseelsel aastal toetanud. See on massiivne valimistulemuse mõjutamine riigi raha eest. Narva keskerakondlaste kaasus on selle korruptsioonijuhtumi kõrval tühi-tähi," kirjeldas Eesti 200 liige Igor Taro.