IRLi aseesimees Siim Kiisler andis intervjuus Delfile mõista, et erakonnal oleks tarvis uut esimeest.

"Olukorras, kus meie esimees täna kaebleb selle üle, et juhtida on kehv ja takistusi on palju - ma arvan, et see on nõrga juhtimise tunnus," ütles Kiisler vahetult enne erakonna eestseisuse kogunemist riigikogu hoones.