Siim Kiisler: Ossinovski oli kindlasti tugev valitsuse liige

Isamaa ja Res Publica Liidu aseesimehe ja keskkonnaministri Siim Kiisleri sõnul oli Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski kindlasti tugev valitsuse liige ja ta ootab huviga, kes tuleb Ossinovski asemele.

"Jevgeni jääb kindlasti valitsusliidu liikmeks ja koalitsiooninõukokku, nii et ma arvan selles mõttes siin midagi ei muutu," ütles Kiisler Delfile. "Eks see on sotside otsus, kuidas nad oma poliitikuid paigutavad, et millist inimest nad kuskil koha peal vajalikuks peavad," lisas ta.

Valitsuse tööd Ossinovski lahkumine Kiisleri hinnangul tõenäoliselt kuidagi ei mõjuta. "Ossinovski oli kindlasti tugev valitsuse liige, aga ma ootan huviga, kes tuleb tema asemele ja ma loodan, et see saab olema tugev minister," ütles Kiisler.

Ossinovski teatas täna erakonna volikogul, et loobub tervise- ja tööministri ametist ning siirdub riigikogu fraktsiooni juhi kohale. Delfile antud intervjuus ütles ta, et aasta enne valimisi on raske täita võrdselt hästi nii erakonna esimehe kui ka ministri rolli.