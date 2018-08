Siim Kiisler: kohalike omavalitsuste korruptsioonijuhtumid riigivalitsemisega ei seostu ja Keskerakonna seisukohad on varasemaga võrreldes täiesti muutunud

Keskonnaminister Siim Kiisler seost riigivalitsemisega Narva korruptsiooni juhtumipuhul tõmmata ei oska. "Isamaa on läbi aastate rääkinud, et probleeme on nii Narvas kui Tallinnas ning oleme seda rõhutanud. Meie viimane kohalike omavalitsuste kampaania ütles slegelt, et see on kõige olulisem probleem. Elu on näidanud kohe ka väga vahetult peale kohalike omavalitsuste valimisi, et see tõesti on probleem," vastas Kiisler täna Delfile.

"Positiivne on see, et Keskerakonnalt on tulnud sõnumid, mis minu meelest väga selgelt erinevad Savisaarlikest seisukohtadest, et Keskerakonda kiustakse taga ja tehakse liiga, kõik on ebaõiglane. Praegune Keskerakond annab hoopis teistsuguseid vastuseid sellistes küsimustes," ütles Kiisler.

Peaminister Jüri Ratas on Narva korruptsioonijuhtumi küsimuses enda sõnul igal juhul õiguskaitseorganite poole peal. "Mitte ükski Narva elaniku, maksumaksja makstud sent või euro ei tohi minna illegaalseks tegevuseks, vaid peab minema Narva elukeskonna parendamisse, nagu ka teiste omavaitsuste puhul. Korruptsioonil ei saa olla mitte mingisugust kohta mitte kusagil.

Ratas lubas, et tema juhtimise all korruptsiooni mitte mingil juhul ei sallita."Kindlasti olen valmis astuma samme, et minu juhtimise all Keskerakonnas sellist asja olla ei saa ja oleme valmis astuma selleks vajalikke samme. Täna on Narva piirkonna juhatus, homme on erakonna juhatus, Sellist asja ei saa olla ei Keskerakonnas ega mujal Eesti avalikus ruumis. Sellel ei ole mitte mingisugust õigustust, " vastas Ratas täna Delfile.