Siim Kiisler: julgustan Monika Haukanõmme enne kokkuvõtete tegemist põhjalikumalt süvenema sellesse, mis tegelikult tehtud

Keskkonnaminister Siim Kiisler ütles Monika Haukanõmme tänast EPL-is ilmunud arvamuslugu kommenteerides, et "tänase seisuga oleme kliima- ja keskkonnateemadel ära teinud rohkem, kui julgesime loota".

Riigikogu liige Monika Haukanõmm võtab täna Eesti Päevalehes kokku Eesti Euroopa Liidu eesistumise sõnadega, et poliitiline panus on olnud tagasihoidlik: "Me oleme olnud tagasihoidlikud, isegi pelglikud ja vältinud teravate teemade tõstatamist, oleme edasi liikunud ääri-veeri ja tükati. Olgu tegemist siis rändetemaatika, kliima- ja keskkonnaküsimustega, seal hulgas metsanduse küsimused, tööstuse arendamine ning konkurentsivõime ja kaubandussuhete tugevdamine."

"Püsides kliima- ja keskkonnateemade raamides, millega olen ise kõige rohkem kokku puutunud, on selle arvamusega väga keeruline nõustuda. Juba tänase seisuga oleme kliima- ja keskkonnateemadel ära teinud rohkem, kui julgesime loota. Detsembri lõpuks on saldo kindlasti veelgi parem," ütles Kiisler Delfile.

"Oleme juulist saadik suurte hüpetega edasi liikunud kõigi nelja Euroopa Liidu kliimapoliitika eelnõuga. Meie eestvedamisel otsustati ära, kuidas reformida heitmekaubandust, mis on kogu Euroopa Liidu kliimapoliitika alus. Jõudsime nõukogus kokkuleppele ka kahes teises väga olulises kliimaeelnõus ning kui autor suudaks järelduste tegemisega kannatada eesistumise lõpuni, siis näeks ta neil teemadel ära ehk ka kokkulepped parlamendiga, mida järgmise nädala maratonläbirääkimistel püüdma läheme," lisas Kiisler.

Sellele lisaks osutab Kiisler ka ka hiiglaslikule jäätmepaketile, kus samuti on kokkulepe parlamendiga veel täiesti võimalik. "Sestap julgustan Monika Haukanõmme enne kokkuvõtete tegemist põhjalikumalt süvenema sellesse, mis tegelikult tehtud," lõpetas Kiisler.