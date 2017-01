Siim Kiisler IRL-i Tallinna linnapeakandidaadist: on vara nimedega spekuleerida

IRL-i Tallinna piirkonna juht Siim Kiisler ütles Delfile, et erakonna Tallinna linnapeakandidaat otsustatakse juhatuse koosolekul ning veel on vara nimedega spekuleerida. Koosoleku toimumisaega pole hetkel teada.

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) eestseisus otsustas eelmisel nädalal, et erakonna eesmärk on sügisestele kohalikele valimistele välja minna kõikides omavalitsustes oma nimekirjaga.

"Hetkel on käimas nimekirjade kokku panemine, kuna need ei ole lõplikud, siis on vara nimedega spekuleerida," kommenteeris IRL-i Tallinna piirkonna esimees Siim Kiisler Delfile.

IRL-i Tallinna linnapeakandidaadi otsustab IRL-i Tallinna piirkonna juhatus. "Tallinna piirkonna esimehena esitan kandidaadi juhatusele otsustamiseks. Millal see juhtub, on veel vara öelda, kuupäev pole praegu kokku lepitud," lisas Kiisler.

Viimastel andmetel on võimalikud Tallinna linnapea kandidaadid Kristen Michal Reformierakonnast ja Rainer Vakra Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast. Keskerakond valib oma kandidaadiks ilmselt Mihhail Kõlvarti, Taavi Aasa või Mailis Repsi.

Vabaerakonna linnapeakandidaat pole veel kindel. Erakonnana nad kohalikel valimistel ei kandideeri, nende huvides on teha Tallinnas tugev valimisliit.

EKRE Tallinna linnapea kandidaat on ilmselt Martin Helme.