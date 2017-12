Siim Kallas: Refomierakond peab tegema uued juhivalimised

Reformierakond ei saa valimistele minna vastu sisemiselt lõhenenuna, mistõttu tuleks teha erakonnas järgmise aasta suvel uued juhivalimised, ütles Reformierakonna auesimees Siim Kallas ERR-ile.

"Me ei saa minna valimistele, kus osa erakonnast on rahulolematu meie juhtgrupiga. Kui räägime tõsiselt valimiste võitmisest, siis peavad kõik olema ühtne meeskond. Selle (ühtsuse - toim) tekkimise eeldus on uutelt valimistelt saadud legitiimsus," ütles Kallas ERR-ile.

Kallase hinnangul oleks mõistlik erakonna juhivalimised teha juunis 2018, mitte jaanuaris 2019, kui peaks lõppema Hanno Pevkuri kahe aasta pikkune ametiaeg.

"Mitte keegi ei peaks kartma Reformierakonnas vabu valimisi. Samamoodi, vabadel valimistel valiti selle aasta jaanuaris erakonna esimeheks ka Hanno Pevkur."

Kallas ei soovinud konkreetselt öelda, kas erakonna juhikandidaadiks peaks tõusma ka tema tütar Kaja, nagu on osa reformierakondlasi väidetavalt siseringis välja käinud.

"Ärge küsige mulle väga lähedalseisva inimese kohta. On veel hulk teisi, kes mõtlevad, et nemad oleksid väga head sel kohal."

Ajakirjaniku täpsustavale küsimusele, kas nendeks võiks olla Urmas Paet ja Jürgen Ligi, vastas Siim Kallas lakooniliselt: "Näiteks."

Neljapäeval võttis ERR-i uudistetoimetus kokku erakondade toetusreitingud 2017. aasta jooksul. Reformierakonna toetus on Hanno Pevkuri juhtimisel olnud küll aasta jooksul 20-26 protsenti, kuid mitte ühelgi kuul ei õnnestunud parteil Keskerakonda edestada.