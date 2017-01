Siim Kallas president Kaljulaidi tohutust hüvitisest: arvasin, et see on kohe teada

Siim kallas Foto: Kanal 2

“Arvasin, et see on kohe teada,” imestab endine eurovolinik Siim Kallas tänases "Radaris" selle üle, miks president Kersti Kaljulaidi kopsakast 12 000 euro suurusest igakuisest hüvitisest juttu alles nüüd tuleb, mil riigipea ametis on olnud juba neli kuud.