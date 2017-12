Siim Kallas: minu rolli on kõvasti üle hinnatud, ma ei tegele oma tütrele parteijuhi-tee sillutamisega

Viimsi vallavanema ametit pidav Siim Kallas ütles, et inimesed, kelle arvates üritab ta oma tütar Kaja Kallasest Reformierakonna järgmist esimeest teha, ülehindavad oluliselt tema rolli praegu toimuvas.

Täna hommikul teatas Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, et ei kandideeri uuesti esimeheks, vaid toetab sellele kohale Kaja Kallast. Spekulatsioonid Pevkuri ametist lahkumise üle said aga alguse ühest intervjuust, kus Siim Kallas ütles, et Reformierakond võiks uue juhi valida mitte 2019. aasta jaanuaris, nagu seni kavas oli, vaid varem.

Siim Kallas lükkas aga tagasi tõlgendused, nagu oleks see toimunud Kaja toetuseks. "Vandenõu otsimine on absurd. Mina ei nõudnud mingeid erakorralisi valimisi. Üldse ma vastasin lihtsalt küsimustele, kuidas toimida, kui üldkogu toimumisaeg on kaks kuud enne valimisi. Pakkusin välja selle variandi, et siis oleks mõistlikum. Ütlesin ka seda, et võibolla saab ka siis teha, kui on kaks kuud valimisteni jäänud, aga mõistlikum oleks seda järgmise korralise üldkogu ajal. See on kõik, mis ütlesin. Seal ei olnud mingit erakorraliste valimiste nõudmist," kommenteeris Kallas.

Ta kinnitas, et tema ei tegele Kaja Kallasele tee sillutamisega. "Leidke mulle üks inimene, kellele mina olen oma tütre kohta öelnud, et tema sobib erakonna esimeheks. Leidke kuskilt see üks inimene. Teiseks, mind väga häirib, et Kaja isikuomadusi ei nähta. Vaadake, kui palju ta on saanud hääli. Nendel häältel ei ole minuga mingit pistmist. Mind väga häirib käsitlus, et mina initsieerin erakonnas juhivahetust, et oma tütart saada etteotsa. Tütar on mul aga tubli," ütles Kallas.

Kas ta on siis oma tütrega rääkinud Reformierakonna esimeheks kandideerimisest? "Neid inimesi, kes on sellest minuga rääkinud, on nii palju. Mis küsimus see on? Kuidas te kujutate ette, et ma oma tütrega ei räägi niisugustest asjadest. Kunagi kindlasti, aga mitte viimasel ajal," ütles Kallas.

Kas siis inimesed omistavad Siim Kallasele liiga suurt rolli? "Jah, ma arvan küll, et minu rolli on tublisti üle hinnatud," vastas ta.

Hiljuti Viimsi vallavanemaks valitud Kallas ütles, et Viimsis on tal tegemist küll. "Mul ei ole igav Viimsis ja ma ei ole sugugi tüdinenud siin sellest ametist. Päris suur hoog pole veel peale läinud," ütles Siim Kallas.