Siim Kallas loobus Jüri Ratase büroos Rail Balticu riikliku koordinaatori tööst

Reformierakonna auesimees, Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas loobus riigikantselei juures Rail Balticu riikliku koordinaatori tööst ning keskendub Viimsi valla juhtimisele.

"Seoses kohalike omavalitsuste valmiste tulemusega ja muutustega Viimsis olen hetkel Rail Balticu koordinaatori ametikohale asumise edasi lükanud," sõnas Kallas Delfile.

Tuleviku osas Kallas siiski ametikohale asumist ei välistanud ning lubas vaadata, kuidas võiks sobida nõuniku koht kokku vallavanema tööga. "Vaatame, mis sellest saab, ei ole praegu teemaga tegelenud. Nii palju võin öelda, et kavatsen aktiivselt toetada Rail Balticu projekti, aga seda, millises vormis, tuleb formaalseid nõudeid arvestades läbi vaadata".

Septembri lõpus kirjutas Eesti Päevaleht, et 1. novembrist plaanib Siim Kallas alustada tööd riigikantselei juures Rail Balticu riikliku koordinaatorina. Nimelt hakkas juba kevadel poliitringkondades ringlema jutt, et Kallas võiks saada Rail Balticu juures olulisema rolli.

Toona öeldi Euroopa transpordivaldkonda läbi ja lõhki tundva Kallase kohta Eesti Päevalehele, et ta võib hakata tööle peaminister Jüri Ratase erinõunikuna. Kallas lükkas peaministri juurde tööle mineku väited kindlalt ümber, kuid möönis jutuajamisi, et ta võiks Rail Balticu asjus aktiivsema positsiooni võtta. Juunikuus ütles Kallas Delfile, et nõunikuks hakkamise plaani pole tal kunagi olnud. "Olen valmis aktiivsemalt kaasa lööma, aga konkreetset plaani praegu ei ole".

Septembri lõpus oli plaan aga juba kindlam ning Kallas jagas oma mõtteid ja visiooni Rail Balticu osas ka Päevelehega. "See on asi, mida ma hästi tean ja teha suudan. Saan kooskõlastada tegevust Brüsseliga, ajada asju Euroopa Komisjoniga. Teen kõik, et Eesti avalikkusele oleks selge, mis on mis ja mida tulevikust oodata."

Peaministri büroo juhataja Tanel Kiik aga lisas, et Rail Balticu riikliku koordinaatorina tööle hakkaval Siim Kallasel on transpordivaldkonna korraldamisest ja arendamisest suuri kogemusi Euroopa Liidu kõige kõrgemal tasandil. "Euroopa Komisjoni pikaaegse asepresidendi ja Eesti endise peaministrina aitavad Kallase teadmised ja kontaktid Rail Balticu projektil kindlasti õigel kursil edasi liikuda".