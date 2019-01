Siim Kallas lahkub Viimsi vallavanema ametist: pühendun tööle riigikogus

"Olen oma valiku teinud. Lahkun vallavanema ametist ja pühendun tööle Riigikogus. See tähendab ka, et pühendun täie jõuga valimiskampaaniale. See on õige nii eetilises kui ka praktilises mõttes," kirjutas Kallas oma postituses.

"Ma ei saa istuda kahel toolil korraga. Pühenduda täie jõuga Riigikogu valimistele ja teha samal ajal tõhusat tööd vallavalitsuses. Kahju on ära minna. Üsna palju olulist on tehtud, aga väga palju põnevaid ettevõtmisi on Viimsis ka ees," lisas ta.

Loe täispikka postitust siin: