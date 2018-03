Siim Kallas: koolidirektor lahkus ametist, kuna tal tekkisid vastuolud juhtkonnaga

Viimsi vallavanem Siim Kallas ütleb, et Ene Koitla otsustas ametist lahkuda, et tagada töörahu, tal olid erimeelsused suure osa juhtkonnaga.

"Viimsi Koolis tekkisid vastuolud direktori ja suure osa juhtkonna liikmete vahel, mida vallavalitsus abivallavanem Janek Murakase eestvedamisel üritas lahendada. Paraku aga ei olnud see võimalik ning Ene Koitla otsustas lahkuda, et tagada töörahu. Soov lahkuda päevapealt ning just sel viisil oli tema soov, millele tulime inimlikust aspektist vastu. ​Ühtlasi oli osapoolte soov, et lahkumise põhjuseid ei kommenteeritaks," märkis Kallas Delfile saadetud kommentaaris.

"Vallavalitsus ei ole direktorit survestanud lahkuma – meie eesmärk oli olukord lahendada parimal võimalikul viisil. Olgem ausad, niivõrd kiirel ja töökal perioodil direktorist ilma jääda ei ole kuidagi koolipidaja huvides," lisas ta. "Meie siiras soov oli tagada kooli juhtkonnale ja endisele direktorile õhkkond, mis lubab keerulises olukorras töörahu säilitada."

Koitla ise sõnas möödunud nädalal Delfile, et ei soovi teemat kommenteerida.

Direktori lahkumise põhjuste osas esitasid Kallasele arupärimise ka Viimsi volikogu opositsioonisaadikud.