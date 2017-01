Siim Kallas käis PERH-is südameoperatsioonil ning viibib mõnda aega arstide hoole all

Siim Kallas andis täna Facebookis teada, et käis infarkti ennetamiseks südameoperatsioonil. Kallas jääb veel mõneks ajaks arstide hoole alla haiglasse.

"Äärmiselt ebameeldiva survetunde tekkimine rinnus, mida märkasin eelkõige keskmisest suurema füüsilise koormuse puhul, ajendas mind arstidega nõu pidama. Ulatuslik kardioloogiline uuring näitas, et südame veresoontes on ahenemisi. Et ennetada infarkti ja muid võimalikke ebameeldivaid arenguid, soovitasid arstid südame veresoonkonda operatsiooniga parandada.

Operatsioon toimus eile, 4.01.2017.

Suur tänu kõigile PERH-i arstidele ja kogu personalile professionaalse töö ja sõbraliku ning sooja suhtumise eest!" teatas Kallas.