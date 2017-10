Siim Kallas ja Urve Palo sõlmisid Viimsis koalitsiooni, Kallas asub Viimsi vallavolikogu juhtima

Kohalikel valimistel saavutas Reformierakond Viimsis ülekaaluka tulemuse, saades 42,9 protsenti häältest. Reformierakond alustas koalitsiooni moodustamiseks läbirääkimisi Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja valimisliit Rannarahvas esindajatega, teatas Viimsi Reformierakond.

“Meie meeskonnas kandideerisid oma valdkonna eksperdid, kes on valmis panustama oma teadmiste ja kogemustega koduvalla arengusse. Oleme kõik seda meelt, et Viimsi vald peab astuma jõulise sammu edasi. Tahame olla omavalitsus, kus meie inimene saab uhkusega öelda, et on viimsilane,” ütles Reformierakonna Viimsi esinumber Siim Kallas.

Siim Kallas kinnitas, et koalitsioon on loodud. “Sotsiaaldemokraatidega on meil olnud edukas koostöö juba neli aastat ja meil on sarnane nägemus Viimsi arengute osas. Soovime Viimsis oluliselt rakendada tänapäevaseid IT võimalusi valla juhtimisel ja klienditeeninuse parendamiseks. Urve Palo selle valdkonna ministrina on siin Viimsi jaoks kindlasti suureks abiks,” lisas Kallas

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Urve Palo sõnul on meie eesmärk kujundada Viimsi vallast kaasaegne ja sõbralik elukeskkond. „See tähendab uute IT-lahenduste ja andmeanalüütika rakendamist valla otsuste langetamisel, soodsa ettevõtluskeskkonna loomist uute tarkade töökohtade tekkeks ning loomulikult hoolt elanike heaolu eest.”

Ta lisas, et esimeste sammudena oleme sõlmitud kokkulepe koolides ja lasteaedades koduköökide taastamiseks ning 150-eurose huvitegevuse toetuse ellu kutsumiseks.

“Meie meeskonna jaoks on oluline tegeleda Viimsi keskkonna säilimisega ning külaliikumise edendamisega. Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajatega on siin meil hea koostöö juba olnud ja soovime, et see ka järgmised neli aastat jätkuks, “ lisas Valimisliit Rannarahvas esindaja Jüri Kruusvee.

Volikogu esimeheks saab Siim Kallas ja aseesimehe koht jääb Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale.

Viimsi vallavolikogus on 21 kohta. Koalitsioonis on Reformierakond (9 kohta), Sotsiaaldemokraatlik erakond (2 kohta) ja Rannarahva Liit (1 koht), kokku 12 mandaati.