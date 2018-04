Siim Kallas erakonnakaaslastele: Hanno Pevkur ei saanud partei esimehena hakkama, tema kõned ja intervjuud olid igavad

2. Kristen Michal ja "tagatuba". Mina tegin Kristen Michalist peasekretäri ja olin tema tööga väga rahul. Ta on Eesti paremaid kui mitte parim poliitilise organiseerimistöö (ilma milleta ei saa hakkama ükski erakond) tegija. Samas olin mina ja eriti erakonna võimalik tulevane esimees need, kes soovitasid Kristenil kriisi korral tagasi astuda. Samal ajal kui need, kes teda täna poriga üle valavad, laskusid juba eemalt küüru, kui teda nägid. Kriisist erakonnas seoses rahastamisega on möödas kuus aastat. Kui kaua veel?

Hanno Pevkur ja tema "uuendusmeelsed" toetajad üritavad luua Kristenis vaenlase kuju. Kuhu see viib? Mõte on selge – kasutada seda uue erakonna esimehe positsioonide nõrgestamiseks. Kuidas see meid valimistel aitab?

Erakonnal, nagu igal teisel organisatsioonil peab olema tugev ja üksmeelne juhtkond. Pevkur seda luua ei suutnud ja nüüd teeb ta kõik selleks, et sellise juhtkonna töö uue esimehe all saaks olema võimalikult raske.

Loe veel

Erakond pole asutus, mis kestab igavesti. Erakonna ellujäämiseks on vaja olla valimistel edukas. Kahjuks toimuvad need perioodiliselt. Seda ei maksa unustada.

Valimisvõitu ehitame nende inimestega, kes meil on. Me vajame Kristenit, Keitu, Artot (nimetan eriti just neid, kellest tahetakse luua sisevaenlase kuju) ja kõiki oma 12000 liiget. Me ei vaja tühikargajaid ja pugejaid, kes on pika võimu aastatel end erakonnas mugavasti sisse seadnud.

Siim Kallas

Reformierakonna auesimees"